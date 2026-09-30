Cómo Carlos Sainz se recuperó del momento más difícil de su carrera en la F1

Bakú nunca puede ser simplemente otro lugar para Carlos Sainz. Cuando hablamos con él en la víspera del Gran Premio de Azerbaiyán de 2026 la semana pasada, el español acababa de llegar a la ciudad y sus pensamientos inevitablemente volvieron a 12 meses atrás, cuando logró su primer podio con Williams.

Sigue siendo uno de los momentos que todavía considera entre los mejores de su carrera, pero en 2026 Sainz llegó a Bakú después de unos meses difíciles, durante los cuales el FW48 no le ha permitido conseguir los resultados que esperaba.

Y, sin embargo, desde un punto de vista personal, su percepción es casi la contraria: a los 32 años, siente que está cerca de la cima de su carrera y pilotando a un nivel muy alto. Es precisamente este contraste, entre cómo se siente al volante y la falta de resultados, lo que ha hecho que este periodo sea especialmente frustrante.

MS: Carlos, ¿cómo estás?

Carlos Sainz: "Estoy bien. Llegué ayer para el fin de semana de carrera. Es un lugar que me trae muchos grandes recuerdos del año pasado, de mi primer podio con Williams. Probablemente fue uno de los mejores momentos de mi carrera, así que Bakú es ahora un lugar importante para mí."

¿Qué tipo de momento es este en tu vida y en tu carrera?

"Es un momento particular porque, en términos de mi propio rendimiento, siento que estoy teniendo un buen año. Tengo 32 años y creo que estoy cerca de la cima de mi carrera. Siento que estoy pilotando bastante bien este año, pero al mismo tiempo ha sido una temporada muy frustrante, con muchos problemas con el coche que nos han impedido conseguir buenos resultados.

"En cierto modo, siento que se está convirtiendo un poco en un año perdido en mi carrera porque no estamos logrando alcanzar los objetivos que nos habíamos marcado. Espero que simplemente pueda ser un año extraño y que la próxima temporada podamos encontrarnos en una mejor posición."

Te uniste a Williams en 2025, pero antes de eso corriste para Toro Rosso, Renault, McLaren y McLaren. ¿Qué crees que has aportado a este equipo, y cuánto ha cambiado Williams desde que llegaste?

Carlos Sainz, Williams Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"En primer lugar, aporté mi experiencia y mi velocidad como piloto. Después de 12 años en la Fórmula 1, creo que más o menos todo el mundo sabe cuáles son mis puntos fuertes. Pero, sobre todo, creo que he aportado experiencia y una cierta forma de trabajar, intentando ayudar a este equipo a mejorar.

"He tenido la oportunidad de vivir equipos de primer nivel como Ferrari, así que puedo darle a Williams una referencia de dónde está hoy un equipo puntero y qué se necesita para llegar a ese nivel.

"Lo positivo es que también tenemos a James Vowles, que viene de Mercedes, y a Alex [Albon], que ha vivido el entorno de Red Bull. Hay tres o cuatro figuras importantes dentro del equipo que saben cómo funciona un equipo puntero. Estamos intentando llevar a Williams de vuelta a ese nivel en el futuro."

Has decidido comprometer tu futuro con Williams. Más allá de las razones técnicas, ¿qué has visto en las personas de este equipo que te convenció para seguir creyendo en el proyecto?

"Hay dos razones principales. La primera es que confío en el proyecto, en las personas y en la visión a medio y largo plazo dentro del equipo. Es cierto que este año ha sido muy decepcionante, una temporada que nadie esperaba. También nos ha mostrado cuánto necesitamos todavía mejorar y que probablemente estamos más lejos de lo que pensábamos.

"El año pasado fue casi lo contrario: logramos resultados que fueron incluso mejores de lo esperado. Este año, en cambio, ha sido mucho más difícil. La segunda razón es que me he sentido como en casa desde el primer momento en que llegué. En Williams, he sentido que la gente realmente me escucha, y para mí como piloto eso es fundamental. Quiero sentir que cuando hablo, la gente escucha y que ciertas cosas pueden moverse en la dirección que sugiero.

"Hasta ahora, eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí. Algunos de los mejores años de mi carrera fueron en McLaren, y también algunos de mis años en Ferrari. En McLaren, por ejemplo, me sentí de una manera muy similar a como me siento ahora en Williams. Y creo que un piloto es capaz de rendir al máximo cuando se encuentra en ese tipo de entorno."

Carlos Sainz en McLaren en 2019. Photo by: McLaren

A menudo te has descrito como una persona muy racional. Pero ¿también hay un Carlos Sainz al que le cuesta dejar atrás un mal día en la pista?

"Sin duda. Soy el primero que, cuando me voy a la cama después de un día en el que las cosas no han ido bien, sufre pensando en los errores que se cometieron. Pero la experiencia me ha dado algo muy importante: entender que el mundo no se acaba ahí. Todos hemos tenido buenos fines de semana y malos fines de semana. La vida sigue, y el valor de un piloto no disminuye de repente por una mala carrera.

"Con la experiencia, aprendes a gestionar esas situaciones mentalmente. Sabes que es solo una carrera, y quizá en la siguiente acabas en el podio en Bakú, todo el mundo olvida lo que pasó antes y de repente te ven como un piloto diferente. La experiencia ayuda muchísimo en ese sentido."

¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera?

"Sin duda los meses después de enterarme de que dejaría Ferrari. Honestamente, pensaba que me iba a quedar allí durante mucho tiempo. Habíamos pasado cuatro buenos años en los que creo que Charles [Leclerc] y yo habíamos hecho un buen trabajo juntos, y el equipo se estaba moviendo en la dirección correcta.

"Nunca esperé dejar Ferrari, pero esa situación ocurrió y necesité dos o tres meses para reencontrarme, entender cómo quería continuar mi carrera y cuál sería mi próximo objetivo.

"Fueron meses difíciles, pero creo que fue precisamente por esa dificultad que probablemente encontré después la mejor forma de mi carrera. Gané en Australia, logré podios y creo que tuve una temporada 2024 muy fuerte."

¿Y cuál ha sido el mejor momento?

"Tengo muchísimos grandes recuerdos de mis años en McLaren. Realmente disfruté pilotando para ese equipo y consiguiendo allí mis primeros podios.

"Luego estuvieron las victorias con Ferrari. Es imposible describir lo que siente un piloto cuando gana las primeras carreras de su carrera. Y creo que la forma en que llegaron esas cuatro victorias hace que cada una de ellas sea especial.

"Luego estuvo el podio con Williams. Había hecho mi apuesta al elegir este equipo y quizá algunas personas pensaron que estaba loco. Luego logramos tres podios hacia el final de la temporada y todo parecía moverse en la dirección perfecta.

"Eso es exactamente por lo que este año ha sido difícil de entender. Ha sido una temporada realmente complicada."

El podio en Bakú 2025 Photo by: Alexander Nemenov / AFP via Getty Images

Llevas un apellido muy importante en el automovilismo. ¿Hubo alguna vez un momento en que ser un Sainz se sintiera más como una carga que como un privilegio?

"Sí, sin duda durante mis primeros años en el karting. En aquel momento, sentía que el peso de mi apellido era mayor que las ventajas que podía aportarme. Cuando era joven, sentía mucho esa presión. Podía verla y podía sentir que no me trataban de la misma manera por quién era mi padre.

"Hubo algunas situaciones muy difíciles de las que no quiero hablar ahora, pero entre los 11 y los 14 años, mientras hacía karting, pasé por algunos malos momentos. Quizá algún día hable de ellos en una biografía. Sin duda sentí la presión, y vi a algunas personas comportarse mal con un niño de 12 o 13 años. Eso no me gustó."

Si pudieras encontrarte hoy con el Carlos de 15 o 16 años, ¿le dirías que todo valió la pena? ¿Hay algo de la vida de un adolescente ‘normal’ que sientas que te perdiste?

"Sin duda le diría que valió la pena. Nunca tuve realmente un momento en el que me preguntara si todo lo que estaba haciendo merecía el sacrificio, porque siempre lo disfruté.

"Pilotar, ir a carreras, competir — siempre fue mi sueño. Incluso cuando me perdí algunas de las experiencias normales que podría tener un chico de 16 años, nunca lo vi como un sacrificio. Simplemente pensaba que estaba haciendo lo que quería hacer.

"Por supuesto, hubo momentos de tensión y presión, momentos en los que no sabía si llegaría a la Fórmula 1 o si realmente me convertiría en piloto de Fórmula 1.

"A ese chico que tenía dudas sobre si algún día llegaría hasta aquí, o incluso ganaría carreras en la Fórmula 1, le diría que no se preocupe. Lo logrará. Y probablemente tendrá una carrera incluso mejor de lo que jamás imaginó."