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Fórmula 1 GP de España

Williams acepta "el compromiso" en 2026 mientras el foco pasa a 2027

El jefe del equipo Williams, James Vowles, dice que el equipo debe aceptar un compromiso de desarrollo para el resto de 2026.

Lydia Mee
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, ha admitido que la escudería de Grove debe aceptar un "compromiso" de desarrollo durante el resto de la temporada 2026 de Formula 1, tras haber desplazado ya sus principales recursos hacia su campaña de 2027.

Hablando en su análisis posterior a la carrera en The Vowles Verdict tras un difícil Gran Premio de España en el flamante circuito de Madring, el británico ofreció una actualización sobre las perspectivas del equipo para el resto de la temporada.

El Gran Premio de España fue otro fin de semana problemático para Williams. Después de que Alex Albon y Carlos Sainz se clasificaran 16º y 17º, el piloto español recibió una penalización de tres posiciones en la parrilla por obstaculizar a otro piloto durante la sesión. Como resultado, salió desde la 20ª posición.

Albon terminó el gran premio en 15ª posición, mientras que Sainz se retiró después de 43 vueltas debido a daños en el suelo del coche.

"Para nosotros, un gran premio difícil. Sabíamos que iba a ser difícil al afrontarlo", explicó Vowles. "Simplemente está exagerando los problemas que tenemos en este momento, y llevamos demasiado tiempo sin añadir rendimiento al coche y hemos retrocedido con respecto a los equipos que nos rodean".

Añadió: "Tenemos Bakú a continuación, y es una carrera que llevamos tiempo esperando con ganas. Vamos a llevar dos chasis nuevos a ese evento en un intento de situar la masa de nuestro coche por debajo del límite.

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Así que eso debería suponer un sólido paso adelante en rendimiento para nosotros. Y además de eso, tendremos algunas mejoras aerodinámicas que lo acompañarán.

"Sin embargo, hay un pero. La parrilla ha avanzado de forma muy significativa y estas mejoras, aunque potentes, sencillamente no serán lo que buscamos para sumar puntos de forma constante".

El equipo ya ha trasladado la mayoría de sus recursos a 2027.

"Ya hemos invertido mucho en el próximo año y más allá, y la consecuencia de esto es que aceptamos el compromiso para este año, y se deriva de lo ocurrido durante el invierno, y no pudimos recuperarnos hasta el nivel que queríamos.

"Así que es un paso positivo hacia adelante, pero realmente necesitamos más, y llegará el próximo año."

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