Carlos Sainz: "Williams estaba tan rezagado que la actualización no sirve de mucho"

En Williams esperaban con ansias la gran actualización del FW48 en Bakú, que debía sacar al equipo de la lucha contra Cadillac y Aston Martin, pero la primera jornada de entrenamientos de Fórmula 1 en Azerbaiyán no ofreció perspectivas de una mejora significativa: Alexander Albon y Carlos Sainz volvieron a ocupar el jueves únicamente las posiciones 16 y 17.

A pesar de todo, en Williams se buscan señales positivas. El director del equipo, James Vowles, lo califica de "pequeño paso", mientras que Sainz destaca que el coche "simplemente se nota un poco más rápido".

Sin embargo, desde el punto de vista del equipo, el problema es sobre todo uno: "Estábamos tan rezagados que, incluso con una mejora tan importante, sigue pareciendo que tenemos que recuperar muchísimo terreno", reconoce Sainz.

De hecho, en las últimas semanas, Williams se ha quedado en la mayoría de los casos muy por detrás de los demás monoplazas de la zona media, como los de Haas o Audi, y ha tenido que confiar en que la competencia tuviera problemas para lograr pasar a la Q2. Al menos Albon lo consiguió recientemente en Madrid, porque Oliver Bearman no pudo participar tras su accidente en la tercera sesión de entrenamientos.

La diferencia con respecto al otro Haas —y, por tanto, con la posición anterior— era, por su parte, de más de seis décimas de segundo.

Por eso, a Sainz no le sorprende que Williams, a pesar de la actualización, siga estancado en las posiciones que ha ocupado hasta ahora. "Si queremos dar pasos más grandes, tendremos que esperar hasta el año que viene", advierte, pidiendo paciencia.

¿Hay posibilidades de pasar a la Q2 en Bakú?

De cara al fin de semana en Bakú, espera que, al menos, resulte algo más fácil clasificarse para la Q2 y poder luego competir con los monoplazas del pelotón medio. "Pero va a ser difícil", teme. "Venimos de unas cuantas carreras en las que, a veces, incluso hemos quedado por detrás de Aston Martin. Así que ya sería un gran paso poder luchar por entrar en la Q2".

El jefe de equipo Vowles opina lo mismo: para él, la actualización supone un "avance" que ha acercado a Williams al pelotón medio, "pero aún no es suficiente para alcanzar el nivel en el que debemos estar", afirma el inglés en declaraciones a Sky.

Sin embargo, aún tiene la esperanza de que este fin de semana se consiga más que en las últimas carreras: "El pelotón está muy apretado. Creo que tendremos que ver más cosas a lo largo del fin de semana para poder determinar realmente en qué punto nos encontramos. Si soy sincero, en este momento nadie sabe muy bien dónde está, a menos que se encuentre entre los cuatro primeros".

"Pero vamos por buen camino. Y lo que es aún más importante: es la base que queríamos sentar de cara al año que viene. Esto forma parte de ese proceso de aprendizaje. Reconocemos que, lamentablemente, este año nos estamos quedando un poco por debajo de nuestras expectativas, pero de cara a 2027 hay mucho por hacer", afirmó Vowles.

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Frenos en llamas en la primera sesión de entrenamientos

Sin embargo, el estreno del nuevo paquete técnico se torció el jueves, ya que, al cabo de pocos minutos, Sainz tuvo que dirigirse al garaje porque sus frenos se incendiaron y hubo que apagarlos.

Según el español, la causa habría sido un problema con la radio, ya que hizo señas con las manos al entrar en el callejón de boxes para llamar la atención de su equipo. "Se cortó la conexión y, cuando llegué a boxes, el equipo no estaba preparado para mi parada porque no teníamos comunicación por radio", explica. "Por eso se incendiaron los frenos".

"Así que, por desgracia, se trató de un problema operativo y, al mismo tiempo, en cierta medida, de un problema de fiabilidad, lo que nos ha costado algo de tiempo de conducción tanto en la primera como en la segunda sesión de entrenamientos —lo cual, por supuesto, no es lo ideal en un circuito como este", afirma Sainz.

"Pero sí: en las pocas vueltas que di en la primera y la segunda sesión de entrenamientos, cada vez que estaba en pista sentía que dábamos un paso adelante, y conseguimos ser más competitivos que en los fines de semana anteriores".