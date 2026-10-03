Laudenbach admite que el título IMSA es complicado, pero Porsche no se rendirá hasta el final.

La temporada 2026 de la serie IMSA llega a su final este sábado con la tradicional Petit Le Mans y con Porsche Penske Motorsport aún con posibilidades matemáticas de que uno de sus pilotos, Laurin Heinrich, aún pueda pelear por el campeonato aunque en una misión complicada en su lucha contra Jack Aitken.

La pelea contra el piloto del Cadillac #31 de AXR es de 2752 contra 2605 unidades, una ventaja que el propio vicepresidente de Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, considera es difícil de remontar, más no imposible.

El 2026 ha sido un año de montaña rusa para la marca alemana. Primero dominaron la primera parte del calendario con triunfos en las 24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring y Long Beach, todo ello antes de que la suerte cambiara y complicada la situación para el Porsche #6 y el #7.

"Es muy claro que estamos extremadamente orgullosos de haber conseguido las 24 Horas de Daytona por tercera vez consecutiva, lo cual es un logro extraordinario", destacó Laudenbach al repasar la trayectoria del Porsche 963. "Si viste las tres carreras, siempre fue una batalla muy dura, así que nunca fuimos dominantes. Creo que al final, también con algo de fortuna, pero con un gran esfuerzo de los pilotos, el equipo y una buena preparación, eso es sobresaliente, muy claro".

“También podemos estar muy orgullosos de Sebring", añadió el directivo alemán. "En estas grandes carreras nos gusta contar nuestras victorias, y si no me equivoco, entre Sebring y Daytona superamos las 20 para la marca, lo cual es fantástico. Sí, después de eso, obviamente, las cosas se pusieron mucho más difíciles y no estamos contentos con todas las condiciones límite que tuvimos. Eso al final nos llevó al punto de no poder estar satisfechos con el resto de la temporada. No todo estuvo en nuestras manos, eso está muy claro".

#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

El enfoque para Road Atlanta: "Todos tienen libertad para correr"

Porsche encara la ronda decisiva con la mirada puesta en asegurar múltiples trofeos dentro de la categoría de resistencia, pero también apoyando a Laurin Heinrich en la contienda por el campeonato de la clase reina.

"Lo que podemos hacer es siempre, sin importar las circunstancias, intentar hacer un trabajo perfecto", enfatizó Laudenbach. "No digo que siempre hayamos hecho un trabajo perfecto, pero creo que en la mayoría de las carreras trabajamos a un nivel muy alto... Y no lo olviden, nos vemos bastante bien en el Campeonato de Resistencia (Endurance Cup), ¿sabes? A veces las cosas se vuelven más complicadas, y es justo decir que eso aplica para este año, pero también es justo ver el panorama general. Si miras los últimos tres años, o casi tres temporadas, creo que podemos estar realmente orgullosos de lo que hemos logrado".

Respecto a la estrategia de equipo que empleará la estructura Porsche Penske Motorsport en pista, Laudenbach descartó de manera tajante la implementación de órdenes desde el inicio de las 10 horas de competencia.

"En primer lugar, cada auto tiene libertad para competir. Así que no empezaremos la carrera haciendo cosas estratégicas de ese tipo", aseveró. "Todavía están los títulos de resistencia por asegurar. Así que sí, todos tienen libertad para correr. Por supuesto, si se da una situación en la que sea beneficioso que un auto ayude al otro, sin duda tomaremos esa decisión, pero no es la forma en que iniciaremos la carrera".

"Para nosotros está muy claro: sería genial ver a Laurin ganar su primer título de IMSA en GTP, pero seamos muy honestos, no es lo más probable", reconoció.

"Porque si estoy bien informado, y asumimos que el Cadillac número 31 arrancará la carrera y no fallará después de una o dos horas, entonces sería muy difícil para nosotros o casi imposible ganar el campeonato. Así que somos realistas, nunca nos rendimos y presionamos hasta la última vuelta, pero mantenemos ambas cosas en mente".