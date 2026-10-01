Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull

El comentarista de Fórmula 1 Will Buxton cree que el jefe de equipo Laurent Mekies ha eliminado la "maldición" del segundo asiento de Red Bull al sustituir el entorno históricamente implacable del equipo de Milton Keynes por una cultura de equipo más solidaria.

Red Bull lleva tiempo teniendo dificultades para encontrar un compañero de equipo para el cuatro veces campeón Max Verstappen. Sergio Pérez, que ahora pilota para Cadillac, fue reemplazado en el papel de segundo piloto en Red Bull en 2025 por Liam Lawson. El neozelandés solo estuvo en el asiento junto a Verstappen durante dos fines de semana de carrera antes de ser devuelto a Racing Bulls.

El piloto japonés Yuki Tsunoda fue el siguiente en ocupar el asiento y permaneció con el equipo durante el resto de la temporada 2025, pero sin conseguir resultados competitivos. Isack Hadjar fue ascendido de Racing Bulls a Red Bull en 2026 y hasta ahora ha impresionado en el papel.

Durante un episodio del podcast Up To Speed, Buxton argumentó que el estilo de gestión moderno de Mekies ha permitido a Hadjar prosperar en el equipo.

"El hecho de que quizá la maldición esté desapareciendo, no necesariamente por lo que está haciendo Isack, sino por lo que está haciendo Laurent y su cultura en el equipo", dijo el ex presentador de F1 TV.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Mientras que, antes, bajo [Christian] Horner, bajo el Dr. Helmut Marko y la generación anterior, se tenía muy en cuenta la idea de que los diamantes se forjan bajo presión.

"Al eliminar esa presión y quizá arroparlo y convertirlo en un espacio feliz y seguro, de modo que Isack pudiera irse durante casi dos meses, recuperarse y volver con un nuevo contrato en el bolsillo en lugar de un cohete en el culo.

"Quizá eso le esté permitiendo a Isack sacar entonces el máximo de sí mismo. Así que quizá la combinación de todas estas cosas sea lo que está creando la sensación de que esta maldición, si es que alguna vez hubo una maldición, se ha levantado".

Hadjar sufrió una lesión en la muñeca durante el parón de verano, lo que lo mantuvo fuera de acción mientras se recuperaba. El Gran Premio de Azerbaiyán fue su primera carrera de vuelta, y terminó tercero.