Albon explica por qué no guarda secretos con Sainz en Williams

Alex Albon ha arrojado luz sobre su asociación con su compañero de equipo en Williams, Carlos Sainz, explicando por qué la pareja comparte información de configuración en lugar de guardar secretos en sus respectivos lados del garaje.

Ha sido una temporada 2026 de Fórmula 1 desafiante para la escudería de Grove. El equipo ocupa actualmente el noveno puesto en el campeonato de constructores con 11 puntos, mientras que Sainz y Albon están 16º y 17º en la clasificación de pilotos con seis y cinco puntos, respectivamente.

A pesar de la rivalidad natural que existe entre compañeros de equipo, Albon insiste en que las limitaciones actuales de rendimiento del coche de Williams hacen que colaborar sea esencial.

Durante una aparición en el podcast The Fast And The Curious tras el Gran Premio de Países Bajos, Albon detalló cómo los pilotos de otros equipos a menudo retienen datos para obtener ventaja, pero que esas tácticas serían contraproducentes en Williams.

"Lo que ocurre en algunos equipos, y lo sé, es que encontrarás algo en tu coche, pero no será algo que el otro coche no pueda encontrar", explicó Albon. "Podría ser una trazada al entrar en una curva, podría ser una elección de marcha, podría ser una dirección de configuración, podría ser la forma en que implementamos el sistema electrónico en el coche.

"Podrías encontrar algo bueno, pero simplemente no lo mencionas. Puedes mantenerlo en silencio en tu lado del garaje.

Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 / Getty Images

"Siendo realistas, en nuestro caso, al menos yo no lo hago, así que quizá Carlos lo haga, no lo sé", dijo entre risas. "Pero debido a las limitaciones de nuestro coche, más o menos trabajamos juntos en ello.

"Es casi como si ambos tuviéramos la misma información con los mismos problemas, y entonces podemos dividir los coches", dijo. "Un coche podría decir: 'Sí, esto está funcionando', así que el otro coche se suma a eso. A veces es como: 'Oh, esto funciona, y esto funciona, así que tomaremos un poco de ambos.' Más o menos vas cortando y cambiando a veces.

"Oh, este es el camino equivocado, así que ahora el otro coche ha ido por el otro camino, así que ahora es por ahí. Pero hay un equilibrio.

"Recuerdo que eso ocurría mucho más cuando tienes dos pilotos novatos y estás más o menos luchando por la misma [posición]. Puedes imaginar que se vuelve un poco más [con los codos hacia fuera]", añadió Albon.

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