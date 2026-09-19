Vowles afronta un "momento difícil" mientras Rosberg califica los problemas de Williams como "un desastre"
Nico Rosberg ha criticado la campaña 2026 de Williams como un "desastre".
El campeón de Fórmula 1 de 2016, Nico Rosberg, ha calificado el rendimiento de Williams en 2026 de "desastre" y sostuvo que el jefe de equipo James Vowles afronta un gran desafío para devolver a la escudería de Grove al lugar donde debe estar.
Williams llegó a la temporada 2026 ya con el pie cambiado, tras haberse perdido los test privados en Barcelona en enero y presentarse a los test de pretemporada en Baréin con un coche con sobrepeso.
Aunque introdujo importantes mejoras en el Gran Premio de Miami, Williams ha tenido dificultades para luchar por los puntos en su campaña de 2026. Actualmente ocupa la novena posición en la clasificación de constructores con 11 puntos: seis conseguidos por Carlos Sainz y cinco por Alex Albon.
Hablando en el Sky Sports F1 Show, Rosberg identificó un programa de desarrollo invernal demasiado ambicioso y un chasis con un sobrepeso severo como las causas principales de los problemas del equipo.
"Williams simplemente arruinó el invierno. Arruinaron el invierno desarrollando este nuevo coche. Intentaron ser muy ambiciosos en la forma en que construían el chasis, probaron caminos nuevos, innovar de verdad", explicó el ex piloto de Mercedes.
"Terminó saliéndoles mal, y tienen muchísimo peso de más en el coche. Y recuerda que 10 kg de peso extra en este deporte son tres décimas de segundo por vuelta. Así que es enorme si tienes sobrepeso. Es simplemente una enorme pérdida de tiempo por vuelta.
James Vowles, Williams
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Así que están librando una batalla cuesta arriba para intentar recuperarse de eso, porque sí tienen el mejor motor. Recuerda, tienen un motor Mercedes, así que no hay excusa por ahí. Estoy seguro de que la aerodinámica tampoco debe de estar en el mejor punto. Así que todavía necesitan progresar mucho en ese aspecto".
Añadió: "Desafortunadamente, como estaban en una posición tan buena en los últimos años, realmente estaban progresando, y de verdad pensábamos que volvían a encaminarse hacia el top seis o top ocho de forma permanente, y ahora han retrocedido muchísimo, lo cual es un poco un desastre.
"También es un momento difícil para James Vowles, a quien valoro muchísimo, pero ahora realmente tiene que pelear en medio de esta dificultad, darle la vuelta a la situación y llevar al equipo de nuevo hacia una dirección positiva, lo cual no es fácil".
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