La sentencia de Vowles tras la colisión entre Sainz y Albon en Zandvoort
James Vowles se refirió al contacto que protagonizaron Carlos Sainz y Alex Albon en la parte final del Gran Premio de Países Bajos de F1.
El jefe del equipo Williams, James Vowles, ha admitido que la escudería de Grove debe asumir parte de la culpa por la colisión al final de la carrera entre Alex Albon y Carlos Sainz en el Gran Premio de los Países Bajos.
Durante una carrera caótica en Zandvoort, ganada por Lando Norris, de McLaren, los dos pilotos de Williams se tocaron en pista mientras luchaban fuera de las posiciones que otorgan puntos.
Hablando en el videoanálisis posterior a la carrera del equipo, The Vowles Veredict, el jefe de Williams abordó el frustrante incidente.
"Como vieron, Alex y Carlos se tocaron en pista", explicó Vowles. "Hay muchas preguntas sobre de quién es la culpa, de quién no lo es. Empezaré con esto. Creo que con nuestros dos pilotos, ambos tienen la responsabilidad de no golpearse entre sí.
"Es difícil atribuirlo mayoritariamente a uno u otro, pero ambos tienen culpabilidad en eso. En esta circunstancia particular, en realidad, creo que nosotros como equipo tenemos culpabilidad."
El problema, según Vowles, se originó en la decisión del muro de boxes de dejar a Sainz en pista con neumáticos desgastados durante el período de coche de seguridad virtual.
"Intentamos dejar a Carlos fuera durante ese VSC. La razón fue que, si hubiéramos parado, habría quedado detrás de Alex y Franco (Colapinto) de todos modos. Así que vuelves netamente a donde habrías estado antes, sin el ritmo para poder adelantarlos.
James Vowles, Williams
Photo by: Marc Fleury
"Pero dicho eso, esto también puso a nuestros coches en una situación en la que estaban luchando con uñas y dientes por ningún punto en pista. Tampoco es una situación en la que debamos ponerlos."
Mientras Albon se retiró de la carrera después del incidente, Sainz acabó 16.º y recibió una penalización de 10 segundos por el incidente, que describió como "justa" después de la carrera.
"Penalización justa. Me llevé un poco de sorpresa cuando fui a defender", explicó el español. "Tenía neumáticos duros muy desgastados, sufriendo mucho con el coche, con el ritmo de carrera. "Y cuando fui a frenar por el interior, había un bache enorme en el interior de la curva 1. Cuanto más adentro estás, más grande se hace. Simplemente golpeé con el patín.
"Tenía los neumáticos delanteros en el aire. Y en cuanto toqué el freno, bloqueé y me llevé a Alex conmigo, que es el peor resultado posible para esa carrera, porque no es que estuviéramos luchando por algo importante. Pero, sinceramente, me pilló muchísimo por sorpresa. Disculpas a él, porque es lo último que quería."
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