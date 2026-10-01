Steiner bromea con que las conversaciones sobre Horner y Ferrari son buena publicidad para su libro

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha descartado la posibilidad de que Christian Horner y Fred Vasseur trabajen juntos en Ferrari.

Las especulaciones sobre el futuro de Horner se intensificaron después de que dijera a The Times que consideraría un puesto de liderazgo en la escudería de Maranello. Horner describió trabajar con Ferrari como "el sueño" e indicó que es el único equipo en el que aceptaría un puesto sin participación en la propiedad en esta etapa de su carrera.

Hablando en The Red Flags Podcast, Steiner sugirió que Horner simplemente está adaptando su estrategia para regresar al campeonato y bromeó con que podría estar consiguiendo algo de publicidad para su nuevo libro.

"Creo que Christian quiere volver a Fórmula 1, y dijo claramente que ya no quiere trabajar para nadie. Obviamente, el plan A no le funciona, así que pasa al plan B y no obtiene una participación en Ferrari si va a trabajar allí," dijo Steiner. "Creo que quiere entrar y ve una oportunidad allí."

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Añadió: "La otra cosa es que tampoco hay nada malo para él en ello. Está lanzando un libro, así que ayudará a las ventas de ese, o quizá no, no lo sabemos, pero al menos es un poco de publicidad."

Steiner también abordó las preguntas sobre Horner y Vasseur trabajando juntos en Ferrari y descartó la posibilidad.

"No creo que vaya a suceder que Fred se quede allí trabajando para Christian," dijo. "Fred, por sí mismo, es un tipo muy exitoso. Pero antes que nada, no sé si Fred quiere irse o si tiene que irse.

"Al final, Fred tiene un contrato y ¿cuánto valen en Fórmula 1? No mucho, supongo, pero no hay sitio para los dos. Esa es mi opinión al respecto. Eso no va a suceder."

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