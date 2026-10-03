"El Taller de Doña Meche": La activación gratuita de Nu y Mercedes F1 en la Ciudad de México

A un mes de que la Fórmula 1 aterrice en México, uno de los principales patrocinadores del equipo Mercedes F1 ha iniciado una actividad en una de las zonas más concurridas de la Ciudad de México: el Bosque de Chapultepec, con el objetivo de acercar el deporte motor.

Bajo el lema "Juntos en cada carrera" se abrió el denominado "El Taller de Doña Meche", una exposición interactiva donde los visitantes podrán observar de primera mano los uniformes de los pilotos y sentirse un competidor más dentro de la escudería que lidera actualmente el campeonato de constructores.

"Queríamos que la cercanía fuera real, que cualquier aficionado pudiera pararse a menos de un metro de un monoplaza de la escudería y verlo con sus propios ojos", destacó Daniel Rojas, director de marketing y crecimiento de Nu México.

¿Cómo ingresar a "El Taller de Doña Meche" y hasta cuándo estará?

"El Taller de Doña Meche" es una instalación inmersiva con guiños a la cultura popular mexicana ubicada dentro de las instalaciones del Museo MUNET, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.

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Los asistentes podrán admirar de cerca una réplica oficial del monoplaza Mercedes-AMG W17 E Performance, explorar una exhibición de memorabilia exclusiva de la escudería británica y poner a prueba sus habilidades en un circuito interactivo con simuladores y pruebas de velocidad al volante gracias a la realidad virtual.

El acceso a la experiencia es completamente gratuito, pero requiere de un registro previo en el sitio oficial tallerdoñameche.com para gestionar los horarios y el aforo. La experiencia tiene una duración de 40 minutos.

La activación estará abierta al público únicamente del 2 al 6 de octubre. La forma más rápida de llegar es en el sistema Metro o, en caso de asistir en coche, usando el estacionamiento propio del museo o los alrededores de la segunda sección.