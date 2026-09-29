Los pilotos ya confirmados para la temporada 2027 de Fórmula 1

¿Qué pilotos de Fórmula 1 serán parte de la temporada 2027? ¿Qué equipos ya han asignado sus asientos y dónde quedan plazas libres?

El mercado de pilotos para la temporada 2027 de Fórmula 1 sigue en movimiento: mientras algunas escuderías han asegurado pronto su planificación, en otros equipos aún quedan decisiones importantes de personal pendientes.

Varios pilotos tienen contratos a largo plazo y pueden afrontar su futuro con tranquilidad. Otros, en cambio, deben seguir luchando por su puesto en la Fórmula 1 o aún esperan una renovación de contrato. En consecuencia, algunos equipos podrían volver a modificar de forma sustancial su alineación de pilotos para 2027.

A continuación te mostramos el resumen actual de todos los pilotos y equipos confirmados para la temporada 2027 de Fórmula 1, los asientos que siguen libres y la duración de los contratos conocidos.

Resumen: pilotos y equipos en la Fórmula 1 2027

Mercedes: George Russell pilotará para Mercedes también en 2027, según sus propias declaraciones. Sin embargo, aún falta una confirmación oficial, igual que en el caso de Kimi Antonelli, cuyo contrato original solo fue ampliado hasta finales de 2026. El jefe de equipo Toto Wolff se limitó a decir que está "satisfecho" con sus pilotos actuales. Dada la situación actual del Mundial, está claro que no habra cambios en Mercedes para el año que viene.

Ferrari: Charles Leclerc seguirá siendo piloto de Ferrari durante "varios años", porque en el en 2026 firmó la correspondiente renovación de contrato. Con ello, debería tener asegurado su asiento al menos hasta finales de 2028. Lewis Hamilton llegó a Ferrari en 2025 por "varios años", lo cual incluye 2027.

McLaren: Tras su renovación anticipada, Oscar Piastri debería competir para McLaren al menos hasta 2028. También Lando Norris tiene un contrato a largo plazo, que fue renovado de nuevo en el verano europeo de 2026..

Red Bull: Max Verstappen ya se vinculó a largo plazo con Red Bull en 2022 y firmó un contrato hasta finales de 2028 inclusive. A mitad de la temporada 2026, Red Bull anunció, en medio de numerosas especulaciones sobre el futuro de Verstappen, una renovación anticipada hasta finales de 2030 inclusive. El actual compañero de equipo de Verstappen, Isack Hadjar, inicialmente solo fue confirmado para la temporada 2026, pero en septiembre recibió una renovación de contrato por un año más.

Alpine: En Alpine, ambos pilotos están confirmados: Pierre Gasly ha ampliado anticipadamente su contrato por dos años más y competirá para la escudería franco-británica al menos hasta finales de 2028. Franco Colapinto también ha sido confirmado ya para la temporada 2027.

Racing Bulls: El grupo Red Bull siempre asigna los asientos en Racing Bulls solo por una temporada. Por tanto, está por ver si el equipo continuará en 2027 con Liam Lawson y Arvid Lindblad. Ambos disputan en 2026 su primer año completo con Racing Bulls; Lindblad, además, su primer año en la Fórmula 1.

Haas: Aún no está confirmado oficialmente, pero se espera que Oliver Bearman siga con Haas para la temporada 2027, mientras que se cree que Esteban Ocon deberá buscarse otro lugar mientras el equipo evalúa sus opciones para el año que viene.

Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz han firmado renovaciones de contrato con Williams que los vinculan al equipo al menos hasta finales de 2027. En el caso de Albon se confirmó concretamente que se trata de una renovación por un año. En el caso de Sainz, es una renovación por varios años. Por tanto, el español pilotará para Williams al menos hasta 2028.

Audi: En 2025, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg se incorporaron expresamente por "varios años" al entonces equipo Sauber, que desde 2026 compite como equipo oficial de Audi. Al principio no se sabía oficialmente si la temporada 2027 de Fórmula 1 aún entraba dentro de la vigencia actual de sus contratos, pero recientemente Mattia Binotto dejó en claro que el alemán y el brasileño seguirán en el equipo para 2027.

Aston Martin: Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll solo estaban vinculados contractualmente a Aston Martin hasta finales de 2026. Sin embargo, el 29 de septiembre el equipo anunció la renovación de contrato con ambos pilotos, sin una duración concreta.

Cadillac: En el nuevo equipo Cadillac se entiende que Sergio Pérez tiene un contrato que lo mantendrá en la escudería para 2027. Lo mismo podría suceder con Valtteri Bottas, pero aún no hubo confirmación oficial.