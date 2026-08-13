Valtteri Bottas ve un progreso de Cadillac en una primera temporada de F1 llena de retos
Valtteri Bottas afirma que Cadillac ha logrado avances alentadores en su primera temporada de Fórmula 1, a pesar de los problemas de fiabilidad y la falta de puntos.
El piloto de Cadillac en la Fórmula 1, Valtteri Bottas, ya ha observado avances con el equipo recién formado durante la primera mitad de su primera temporada en el campeonato.
Cadillac se incorporó a la F1 en 2026 como su undécimo equipo, con una alineación de pilotos experimentados formada por el ex piloto Mercedes Bottas y el ex piloto de Red Bull Sergio Pérez. Aunque aún no ha sumado su primer punto en la competición y ha sufrido problemas de fiabilidad y múltiples abandonos, Bottas ha señalado que se han logrado avances positivos dentro del equipo.
"Sabíamos que habría retos", declaró Bottas a F1.com. "Ha habido algunas carreras que no hemos podido terminar por problemas técnicos. Sabíamos que era posible y que forma parte del proceso de aprendizaje.
"Lo importante es que tenemos que aprender de ello y seguir adelante. Pero, por lo demás, sinceramente, no ha habido grandes sorpresas.
"Sabía que podíamos mejorar a lo largo del año, y ya vemos que lo hemos hecho. Hemos conseguido aumentar el ritmo y hemos logrado que el coche sea más fiable.
"En cuanto al funcionamiento del equipo, cada vez somos mejores. Hasta ahora ha sido un gran recorrido, pero aún queda mucho trabajo por hacer".
Valtteri Bottas, Cadillac
Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images
El piloto finlandés añadió: "Cuando me incorporé, solo había un par de personas en el equipo a las que conocía de antes. Con casi todos los miembros del equipo he tenido que construir una relación para saber cómo trabajar mejor con ellos y cómo sacar el máximo partido también a las personas que me rodean.
"Ha supuesto mucho trabajo, pero así es cuando empiezas en un equipo nuevo. No obstante, la situación ha ido mejorando mucho.
"Sigo conociendo cada vez mejor al equipo y a la gente con la que trabajo. [Lo mismo ocurre] con Checo Pérez, de hecho. Todo ha empezado muy bien y es un placer trabajar con él".
Esta semana, Cadillac ha anunciado que Graeme Lowdon ha sido sustituido como director del equipo, cargo que asumirá el exdirector ejecutivo Alpine, Marcin Budkowski.
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