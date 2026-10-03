La estrategia para el GP de Bahréin 2026: ¿Verstappen y Leclerc intentarán tres paradas?

Sepang es un circuito accidentado, con un asfalto que provoca un desgaste acentuado de los neumáticos, y Pirelli ha traído a Malasia los tres neumáticos intermedios de su gama 2026: el C2, el C3 y el C4. Todos estos factores llevan a pensar que la parrilla de los 22 pilotos de Fórmula 1 podría decantarse por las dos paradas.

Desde los entrenamientos libres del viernes hasta la clasificación, el estado de la pista ha mejorado. Esto quedó patente en el tiempo que marcó Max Verstappen en la Q3, con el que consiguió la pole position (135"1). Si se tiene en cuenta la simulación de Pirelli para una vuelta rápida —es decir, un tiempo de 1'33"2—, resulta evidente que la diferencia es de 2 segundos netos en detrimento de los tiempos reales.

Todo ello se debe también al 5 % menos de adherencia que ofrece el asfalto respecto a las previsiones. Sin embargo, para el Gran Premio, Pirelli sigue esperando una carrera de dos paradas para casi todos los monoplazas.

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Precisamente la estrategia de dos paradas en boxes y tres tramos es la que Pirelli considera más rápida, con la doble opción de salir con los neumáticos medios y luego pasar a dos juegos de duros, o bien la que prevé salir con los blandos (que en Malasia ofrecen un mayor agarre, como se ha visto desde los entrenamientos libres) y el doble cambio a los duros.

"La estrategia más rápida de dos paradas debería ser media-dura-dura, o blanda-dura-dura, que solo es dos segundos más lenta", declaró Dario Marrafuschi, director de Pirelli Motorsport.

Pero la estrategia de tres paradas no hay que descartarla en absoluto. Las simulaciones indican que es 5 segundos más lenta en cuanto al tiempo efectivo de carrera: "La estrategia de tres paradas podría convertirse en una opción por dos motivos. En primer lugar, en términos de tiempo total de carrera —perdón, de tiempo efectivo de carrera—, solo es cinco segundos más lenta que la estrategia de dos paradas. Cinco segundos pueden parecer mucho, pero con las mejoras en la pista este margen podría reducirse, porque si se opta por una estrategia de tres paradas, probablemente se elegiría la gama de compuestos más blandos".

Max y Leclerc: ¿gestión de neumáticos o cuatro tandas a todo gas?

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Clive Mason / Getty Images

El segundo aspecto que menciona Marrafuschi es la decisión de Max Verstappen —que saldrá desde la pole— y de Charles Leclerc de utilizar un juego de neumáticos duros durante la tercera sesión de entrenamientos libres, perdiéndolo así para la carrera. Ambos tendrán dos opciones: o bien intentar gestionar el ritmo para que les duren los neumáticos blandos o medios, o bien apostar por las tres paradas, imprimiendo un ritmo más alto.

"El segundo aspecto relacionado con las tres paradas es que sabemos que al menos dos pilotos, concretamente Max Verstappen y Charles Leclerc, ya han utilizado un juego de neumáticos duros. Porque la estrategia más rápida de dos paradas debería ser medium-duro-duro, o blando-duro-duro, que solo es dos segundos más lenta. Evidentemente, ya han utilizado un juego y, por lo tanto, ya no lo tienen disponible".

"Esto nos lleva a pensar que o bien conseguirán gestionar el ritmo con los medios y los blandos para lograr stints más largos, o bien están barajando seriamente una estrategia de tres paradas, utilizando un solo juego de duros. Por lo tanto, creemos que, en cualquier caso, mañana se utilizarán los tres compuestos, debido a esta incertidumbre en la gestión del ritmo y al riesgo de sobrecalentamiento y de deterioro del rendimiento. Se utilizarán todos".

Por otra parte, a lo largo del fin de semana, Pirelli ha observado que el desgaste de los neumáticos blandos y medios no es tan diferente. Por eso, hay quien podría apostar por salir con los blandos, aprovechando el agarre adicional que garantizan los C4 frente a los C3, contando además con que el desgaste no sea tan diferente.

Los duros garantizan durabilidad, pero serán 0,8 más lentos

Pocos han probado los Hard en las tres sesiones de entrenamientos libres, pero este compuesto, el C2, no dará problemas en cuanto a duración y desgaste. Sin embargo, hay una desventaja que hay que tener en cuenta: un rendimiento claramente inferior al de otros compuestos.

"La C2 es una especie de garantía en cuanto a durabilidad y desgaste, así que no creo que haya sorpresas en este aspecto. Por supuesto, el ritmo es claramente más lento. Esperamos que sea 0,8 segundos más lenta que la media. En cualquier caso, según nuestros cálculos, con este rendimiento —más lenta en la primera vuelta y teniendo en cuenta su desgaste—, la combinación media-dura-dura es, en realidad, la opción más rápida".

Las ventanas de parada en boxes

Marrafuschi, durante su intervención, dio indicaciones precisas sobre cuándo se realizarán, a título orientativo, las paradas en boxes, refiriéndose a las ventanas en las que deberían llevarse a cabo.

"La primera ventana para la parada en boxes se abriría en la vuelta 12, mientras que la segunda, en la vuelta 32. Esto significa que se pueden completar al menos 20 vueltas a buen ritmo con el compuesto duro, lo cual es un resultado suficientemente bueno".