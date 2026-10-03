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Fórmula 1 GP de Bahrein

Checo Pérez sufre en Sepang con Cadillac: "No afronto la carrera con mucho entusiasmo"

Luego de la sesión de clasificación, Sergio Pérez mantiene el enfoque en que el domingo en Malasia será complicado.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Ashwith S Pai

El peor pronóstico de Sergio Pérez y Cadillac se volvió realidad cuando en la sesión de clasificación del Gran Premio de Bahréin en Malasia el mexicano quedó en el fondo de la clasificación superado por su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, quien ha mantenido una diferencia de dos décimas de segundo durante las sesiones.

Checo Pérez había advertido que el fin de semana en Sepang sería algo complicado dado que decidieron no usar el motor Ferrari ADUO 2, esto para guardarlo en un circuito que les permitiera mejores condiciones y poder aprovecharlo, como fue el caso del Gran Premio de Azerbaiyán.

Sin la potencia extra, Pérez no solo fue superado por Bottas sino que además vio como los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso saltaban a la Q2.

“Sí, creo que es un lugar que se adapta bien a Aston, así que sabíamos que serían muy, muy fuertes este fin de semana. Por mi parte, sí, es aún más difícil con la otra especificación de motor”; dijo el mexicano quien, de nuevo, recordó que será una carrera complicada. “No afronto el día de mañana con mucho entusiasmo; creo que será una carrera muy dura, pero haremos todo lo posible”. 

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Pérez expresó que por ahora solo puede esperar a que en la carrera sucedan cosas especiales como la lluvia o que, la alta degradación que se ha presentado en el circuito, les permitan ganar posiciones con estrategia, aunque en Cadillac han padecido del mismo problema que el resto de la parrilla. 

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

“El mayor desafío es intentar minimizar el deslizamiento y, al mismo tiempo, tratar de ser rápido. Creo que todos estamos en una situación muy parecida, así que mañana será una carrera interesante”. 

El mexicano indicó que la situación del asfalto y la degradación llevarán a que el domingo existan diferentes estrategias. 

“Todo depende del nivel de deslizamiento; para algunos coches con menos agarre, el neumático blando ha funcionado mejor. Creo que la pista también estará muy diferente mañana. Así que sí, será una carrera interesante”. 

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