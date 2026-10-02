Checo Pérez complicó su viernes en Malasia con un cambio “muy radical” en su Cadillac

Después de un alentador fin de semana en Azerbaiyán, Sergio Pérez enfrenta nuevamente la realidad de Cadillac en el primer año del equipo estadounidense en la Fórmula 1.

El piloto mexicano finalizó 22° y último en el primer entrenamiento, con un mejor tiempo personal de 1m40s820, a tan solo 20 milésimas de lo hecho por su compañero, Valtteri Bottas. En la FP2, Pérez fue 21°, solo por delante de Franco Colapinto, cuyo foco de trabajo estuvo puesto completamente en el ritmo de carrera.

Lo sorprendente fue que Checo Pérez terminó el primer día en el circuito de Sepang a siete décimas y media de Bottas en su rendimiento en la segunda práctica libre, aunque tuvo una explicación para ello.

"Probamos algo muy radical de nuestro lado para intentar controlar la degradación de los neumáticos, pero básicamente nos salió mal y ahora simplemente tenemos que volver atrás e intentar encontrar un mejor compromiso", señaló.

Sergio Pérez, Cadillac Photo by: Srinivasa Krishnan

El desgaste de los neumáticos en el trazado malasio ha sido uno de los grandes temas de conversación del viernes ante el desafío que presenta el rugoso asfalto de Sepang.

"Es muy diferente. Coches muy diferentes. Pero el desgaste del circuito... es como si Pirelli hubiera hecho el asfalto. Es increíble", dijo Pérez sobre el regreso de la F1 a Malasia por primera vez desde 2017.

"Obviamente no ha habido mucha actividad aquí últimamente, pero sí, creo que va a ser una carrera muy interesante, con mucha degradación y muchas paradas. Así que sí, será una carrera desafiante".

Sin embargo, el reto no estará solo en controlar la degradación de los neumáticos, ya que las altas temperaturas también pondrán a prueba a pilotos y máquinas en el Gran Premio de Bahréin que se corre en Malasia.

"Creo que será una carrera muy exigente para los coches y, obviamente, también para los pilotos", dijo Pérez a raíz del calor.

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