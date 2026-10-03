Verstappen responde a Russell por el chaleco refrigerante: "debería llevarlo al sauna"

El debate sobre los chalecos refrigerantes se ha reavivado durante el fin de semana de Fórmula 1 en Malasia. Hace dos años, hubo conversaciones entre bastidores sobre la posibilidad de hacer obligatorio el uso del chaleco refrigerante, algo a lo que la FIA se mostraba abierta, pero tras la fuerte oposición de varios pilotos, esa idea acabó descartándose.

Verstappen ya era uno de los pilotos que se oponía firmemente a ello en aquel momento. El holandés calificó el chaleco refrigerante de incómodo al volante y subrayó que siempre debería seguir siendo una elección libre, aunque eso suponga llevar medio kilo de lastre para quienes no quieran utilizarlo.

La FIA , finalmente, aceptó la idea de dejarlo como una elección libre, aunque Russell ha vuelto a sacar el tema en Sepang. El piloto Mercedes afirmó que le gustaría llevar el chaleco, pero explicó que Mercedes no ha desarrollado el sistema lo suficiente, simplemente porque se han tomado otras decisiones en el marco del límite presupuestario.

Russell cree que la FIA haría bien en conceder a todos los equipos más presupuesto para ello, pero Verstappen descarta esa sugerencia. El cuatro veces campeón del mundo sigue sin estar a favor del chaleco refrigerante y argumenta que el calor es precisamente el tipo de condiciones adversas para las que entrenan los pilotos de F1.

"No necesito ese chaleco refrigerante y no lo voy a usar. Quizá yo sufra menos el calor, supongo", respondió Verstappen durante su rueda de prensa con los medios holandeses en el paddock.

"Una vez que estás en el coche, sí, hace calor, pero eso forma parte de ello. Para eso es para lo que entrenas, tienes que asegurarte de estar lo suficientemente en forma para ello. Cuando sales del coche después de la carrera, por supuesto que tienes que beber mucho y también comer algo rápidamente".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sona Maleterova / Getty Images

Sin embargo, al margen de la preparación y la recuperación habituales, Verstappen cree que una intervención de la FIA iría demasiado lejos. Russell describió correr en condiciones como las de Malasia como correr en una sauna, pero Verstappen piensa que eso también es un poco exagerado.

"¡Creo que un auténtico sauna finlandés a 85 o 100 grados sí que es bastante calurosa! Tampoco hay que armar tanto por un tema así", respondió Verstappen.

"Hace calor, pero eso forma parte del juego. Hay que entrenarse para ello. Por supuesto que es incómodo, pero en cualquier deporte hay que esforzarse al máximo. No puedes limitarte a dar un paseo".

Además, según Verstappen, es algo para lo que todos los pilotos pueden entrenarse. El holandés afirma que él mismo ha trabajado en ello con entrenamiento adicional, lo que significa que ahora puede soportar mejor las condiciones de Sepang que en 2017, cuando ganó el que sigue siendo el Gran Premio de Malasia más reciente.

"Sí, creo que ahora estoy un poco más en forma y soy más fuerte que entonces", confirmó Verstappen.

"Cuando tenía 18 años, a veces también me costaba un poco más lidiar con el calor. Pero, al fin y al cabo, solo hay que entrenar más en condiciones de calor, quizá en la sauna, para acostumbrarse a ello.

Se trata de ser capaz de aguantar más tiempo ahí dentro, de soportar el sudor, que se te caliente mucho la cabeza y todo ese tipo de cosas. ¡Así que quizá debería llevarle [a Russell] a la sauna alguna vez!".