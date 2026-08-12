La escudería Cadillac de Fórmula 1 ha confirmado que el despido de Graeme Lowdon como director del equipo "no fue una decisión de mutuo acuerdo", y ha añadido que no se le comunicó hasta esa misma mañana.

Cadillac hizo un anuncio sorprendente el miércoles: Lowdon había sido sustituido por el exdirector ejecutivo de Alpine, Marcin Budkowski, para el resto de la temporada 2026 y en adelante.

La noticia se produjo durante el parón estival de la temporada de debut de la escudería estadounidense en la F1, en la que ocupa el último puesto del campeonato y no ha sumado ningún punto tras 11 carreras.

Pero eso era en gran medida lo que se esperaba para el primer año de Cadillac y, en un principio, se daba por hecho que Lowdon continuaría en el equipo a largo plazo tras haber ayudado a construirlo desde cero.

Sin embargo, el director ejecutivo, Dan Towriss, confirmó que "fue decisión mía" durante una mesa redonda con los medios junto a Budkowski, quien ha ejercido de comentarista televisivo desde que dejó Alpine en enero de 2022.

"No fue una decisión de mutuo acuerdo", confirmó Towriss. "El proceso comenzó hace unos meses: reflexionamos detenidamente sobre cómo sería la siguiente fase para Cadillac Fórmula 1, cuál era el momento adecuado, cómo se desarrollaría y, por último, las capacidades de las distintas personas disponibles.

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac F1 Team. Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

"Nos encantó la conversación con Marcin y cómo evolucionó esa relación. Graeme y yo hemos hablado esta misma mañana, así que, desde ese punto de vista, creo que se trata de una conversación muy reciente.

"Pero no hay una forma fácil de llevar a cabo esta transición dentro de la Fórmula 1. ¿Te imaginas la reacción de la prensa si Marcin se pasara por aquí para hacer un recorrido por la fábrica o para mantener estas conversaciones?

"En ese momento, la situación se volvería inestable, por lo que es importante respetar la opinión de los responsables que están al mando en ese momento.

"Así que sí que acorta el proceso de toma de decisiones, el plazo y la forma en que encajan todas estas cosas. Hace que parezca más abrupto de lo que sería de otro modo.

"Pero así es la Fórmula 1 y era la forma en que tenía que suceder".

Teniendo en cuenta lo repentino del despido, surgieron preguntas en las redes sociales sobre "por qué ahora" y, por lo tanto, se le preguntó a Towriss si Lowdon estaba allí simplemente en "carácter provisional".

Dan Towriss Foto: Cadillac Communications

El estadounidense respondió: "No creo que sea justo decir que estaba aquí de forma interina. Realmente se trata de una cuestión de resultados y de cómo han evolucionado las cosas.

"Sin duda, esas serán conversaciones que se mantendrán entre Graeme y yo, sobre en qué puntos coincidíamos y en cuáles no.

"Lo que sí puedo decir es que siento un inmenso respeto por lo que se ha logrado. Para mí y para Graeme, esto no es un periodo interino, sino casi cuatro años de planificación, construcción y puesta en marcha de todas las piezas.

"Así que era el momento adecuado, teniendo en cuenta las circunstancias tanto del deporte como del equipo, y este es el momento y el lugar adecuados para dar ese paso hacia adelante.

"Como bien saben, cada vez que se produce una transición en la Fórmula 1, resulta muy complicado. Es muy difícil mantenerlo en secreto, sin que se produzcan un sinfín de filtraciones al respecto.

"Pero aquí estamos. Volvemos a estar muy agradecidos a Graeme por lo que ha aportado al equipo y estamos muy ilusionados con el liderazgo de Marcin y con lo que depara el futuro para Cadillac".