El CEO de Ferrari reflexiona sobre la oleada de rumores y la necesidad de distinguir los hechos de las especulaciones. Recuerda haber leído sobre supuestas tensiones con Fred Vasseur mientras cenaba con él y explica por qué, en un escenario amplificado por las redes sociales, a veces es necesario intervenir públicamente para poner fin al ruido. En cuanto a la situación en la pista, no hay excusas: "Nuestros rivales han hecho un mejor trabajo".

Benedetto Vigna tiene una manera muy precisa de abordar un problema: partir de los hechos. Eso se debe a su formación científica, pero también es una filosofía que el CEO de Ferrari aplica a la gestión de la empresa. Observar, verificar y solo entonces sacar conclusiones.

También es la forma en que Vigna interpreta lo que sucede dentro de la Scuderia, que en las últimas semanas se ha encontrado en el centro de un número creciente de rumores. El tema más candente ha sido la situación de Frederic Vasseur, alimentado por unos resultados que no han estado a la altura de las expectativas y por las especulaciones sobre posibles alternativas para dirigir el equipo. Ferrari ya ha dejado clara públicamente su postura al confirmar su confianza en el director del equipo, y Vigna ha ampliado la conversación a la situación actual de la Scuderia, siempre en el centro de rumores, interpretaciones y comentarios que, en la Fórmula 1 de hoy, circulan cada vez más rápido gracias a las redes sociales.

Para ilustrarlo, Vigna relata un episodio que, según él, refleja con claridad la distancia que puede abrirse entre la realidad y los rumores. Hace un tiempo, estaba cenando con el director de la Scuderia y, durante la velada, se encontró con un contenido que afirmaba con seguridad que la relación entre ambos era pésima, hasta el punto de que Vigna y Vasseur no se soportaban. La paradoja era evidente: Vigna estaba leyendo esos comentarios mientras cenaba con la misma persona con la que, según aquella versión, su relación supuestamente se había deteriorado. La reacción inevitable fue una sonrisa.

Es un ejemplo que Vigna utiliza para introducir un tema al que concede mucha importancia: la verificación de la información. No cuestiona el derecho a analizar, criticar o expresar opiniones. El problema surge cuando una opinión o un punto de vista se convierte en un hecho sin haber sido verificado.

"¡Pero verifíquenlo, compruébenlo con sus propios ojos!", es su invitación. Un principio que, según Vigna, corre el riesgo de volverse cada vez menos habitual en estos tiempos. Una noticia repetida muchas veces puede acabar siendo percibida como verdadera, independientemente de su origen. Y es precisamente esta tendencia la que el CEO de Ferrari considera especialmente peligrosa.

Vigna también cita ejemplos de su propia experiencia y recuerda que, durante sus 30 años de carrera, ha leído entrevistas que le atribuían declaraciones que nunca hizo y que después tuvieron que ser corregidas por los medios involucrados. El problema, observa, es que la corrección llega cuando la primera versión ya ha sido publicada, y es poco probable que quienes leyeron la noticia original vuelvan para leer la versión corregida. En las redes sociales y los blogs, añade, este mecanismo se vuelve aún más difícil de controlar.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

En este punto, la conversación vuelve inevitablemente a la Scuderia Ferrari. Pocas organizaciones deportivas generan el mismo nivel de atención y el mismo volumen de rumores. Inevitablemente, esos rumores trascienden el paddock y llegan a quienes trabajan para el equipo y a sus familias, creando un ruido que puede convertirse en una presión adicional y una fuente de distracción.

Por eso, en este caso, Maranello optó por hacer pública su postura sobre la situación de Vasseur. El objetivo era poner fin a las especulaciones y evitar que siguieran creciendo. Según Vigna, la aclaración cumplió su propósito: una vez que el asunto se abordó directamente, las preguntas sobre el tema disminuyeron.

Sin embargo, todavía queda la situación que Ferrari debe resolver en la pista. Vigna no elude el asunto: el auto tiene que mejorar porque, en lo que va de la temporada, la competencia ha hecho un mejor trabajo. Pero esta es una evaluación técnica, no un llamado a otra revolución. "La realidad es que Fred y la Scuderia están decididos y concentrados en lo que hay que hacer. ¿Tenemos que mejorar el auto? ¡Por supuesto! Nuestros rivales lo han hecho mejor. Pero las leyes de la física son inmutables, lo que significa que se puede hacer mejor".

El mensaje que surge de la conversación es, por tanto, mucho más sencillo de lo que podría sugerir el ruido que rodea a la Scuderia. Ferrari quiere estabilidad, Vasseur sigue en el centro del proyecto y, contrariamente a los rumores que circulan, no hay ninguna ruptura entre el director del equipo y el CEO. Vigna no tiene dudas: observar, verificar y atender a lo que realmente está sucediendo. Porque, aunque puede haber muchas interpretaciones, siempre hay una sola realidad.