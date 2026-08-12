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Fórmula 1

Cadillac F1 habla sobre los rumores de Checo Pérez a Williams y confía en su continuidad

Marcin Budkowski y Dan Towriss elogiaron el aporte de Sergio Pérez en Cadillac F1 ante los rumores de una posible salida a Williams.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El nueve jefe del equipo Cadillac, Marcin Budkowski y el director ejecutivo del proyecto, Dan Towriss, han aclarado los rumores sobre el futuro de Sergio Pérez en el equipo, esto ante las noticias que han surgido de un posible traslado a Williams en medio de las vacaciones de verano.

Durante sus primeras declaraciones oficiales tras asumir la dirección general de la escudería, Marcin Budkowski valoró el rol estratégico que desempeña Pérez en un proyecto que continúa en fase de consolidación dentro de la máxima categoría y del cual fue el primer piloto seleccionado.

El nuevo director dejó en claro que la experiencia que aportan tanto Checo Pérez como el finlandés Valtteri Bottas es crítica en una escudería nueva como lo es Cadillac.

"Checo ha sido un activo para el equipo y también lo han sido ambos pilotos, para ser honestos, porque se ha hablado mucho de tener a dos pilotos muy experimentados, pero creo que es crucial en un equipo joven como este aportar esa experiencia y esa estabilidad. Si tienes a un piloto aprendiendo y a todo el equipo aprendiendo al mismo tiempo, son demasiadas variables. Así que creo que es importante tener a bordo a un piloto como Checo", explicó Budkowski en una mesa redonda donde estuvo Motorsport.com. 

En ese sentido, el nuevo Team Principal subrayó el nivel de exigencia que aporta en el trabajo de desarrollo en cada carrera, por lo cual tiene en claro que un piloto como Pérez es de gran utilidad para alcanzar los objetivos de alcanzar la parte media de la parrilla de la F1.

"Por lo que sé, debido a las conversaciones que he tenido con Dan, pero también con otras personas del equipo, no solo ha estado conduciendo excepcionalmente bien, sino que ha estado presionando al equipo muy, muy fuerte en segundo plano. 

“Eso es de esperarse de un piloto como él, que ha estado en Red Bull durante años y con los mejores. Creo que ese es el tipo de mentalidad que queremos y ese es también el tipo de mentalidad que yo aportaré. Así que estoy seguro de que estaremos completamente alineados en la mentalidad y en el impulso".

Dan Towriss descarta los rumores sobre Williams

Por su parte, Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1, reforzó la postura emitida por Budkowski y desestimó cualquier especulación sobre una posible salida del piloto mexicano hacia Grove:

"Sí, miren, yo subrayaría todas las cosas que dijo Marcin. Checo ha sido un activo tremendo para el equipo. Ha conducido muy bien y ciertamente ha presionado bastante fuerte", sostuvo el directivo.

Asimismo, Towriss dejó en claro la postura oficial de la organización respecto a la permanencia de Pérez en el monoplaza para las próximas etapas del campeonato:

"Estoy muy confiado en que Checo se quedará con Cadillac y no nos distraen los rumores de Williams ni por un segundo. Estamos muy confiados en la relación aquí y en que lo verán conduciendo el auto de Cadillac”, concluyó. 

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