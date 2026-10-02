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Fórmula 1 GP de Bahrein

El mensaje de Checo Pérez sobre un posible cierre de la F1 2026 en una invernal Imola

Sergio Pérez explica por qué la Fórmula 1 podría cerrar la temporada de este año en Imola ante las dificultades del Medio Oriente.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Fórmula 1 sigue definiendo la parte final del calendario 2026 ante la situación que se vive en el Medio Oriente y mientras Qatar y Abu Dhabi se mantienen como las sedes finales, también se sabe que la categoría explora la posibilidad de realizar una última competencia en Imola y retirar del campeonato las dos pruebas antes mencionadas. 

Sin embargo, algunos han expresado su preocupación en el paddock de realizar la carrera final en Imola en diciembre, esto ante la posibilidad de incluso encontrarse nevadas en la zona, además de las bajas temperaturas características de la zona. 

Frente a la incertidumbre logística que rodea el desenlace del campeonato, el piloto de Cadillac Sergio Pérez fue cuestionado sobre la situación y señaló que confía en la decisión que tomen la FIA y la Fórmula 1 en las próximas semanas. 

"Bueno, creo que en esta situación simplemente tenemos que dejar que la FIA y la Fórmula 1 tomen la decisión segura", explicó el tapatío al ser abordado sobre el tema. "No hay mucho que podamos comentar sobre eso porque creo que nadie sabe qué está pasando o qué pasará para cuando tengan que tomar su decisión".

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¿Afectará el clima invernal a la F1 en Italia?

El principal factor de preocupación entre los equipos de la parrilla es enfrentarse al duro invierno europeo. Correr en Imola en diciembre supone un reto técnico mayúsculo debido a las bajas temperaturas del asfalto, la alta probabilidad de lluvia y la reducida ventana de luz solar para la actividad en pista.

No obstante, al ser cuestionado sobre las condiciones climáticas, Checo Pérez se mostró tranquilo, recordando su experiencia del año pasado cuando rodó con un Ferrari en lo que fue la primera salida en pista del personal de Cadillac. Ante ello, el mexicano recordó su experiencia. 

"No está tan mal. El año pasado hice una prueba en noviembre con Ferrari y el clima estuvo increíble. No lo sé. Cualquier cosa puede pasar. Supongo que hará frío", detalló dejando ver que las condiciones podrían ser menos extremas de lo que se pronostica.

A pesar de su perspectiva optimista sobre la temperatura, el mexicano concluyó aceptando que el panorama global es complejo. "O puede hacer frío, pero... Es difícil. No creo... Nadie sabe en este momento qué sucederá”. 

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