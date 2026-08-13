Valoraciones de mitad de temporada de la F1 2026: Red Bull tropieza, pero aspira a remontar

Red Bull ha tenido un comienzo admirable como fabricante de unidades de potencia en pleno derecho, pero en lo que respecta al chasis, el equipo se ha quedado por detrás de sus principales rivales desde el primer día. Un esfuerzo de última hora de cara al verano le está permitiendo obtener una nota de "C" en lugar de una calificación menos satisfactoria.

Lo malo

Red Bull comenzó 2026 como el cuarto equipo más rápido de la F1 en Melbourne. Inicialmente, gran parte de ese déficit se atribuyó a la gestión de la energía y a la falta de manejabilidad de su unidad, por lo demás admirablemente potente, así como a unas salidas muy deficientes.

Pero, a lo largo de la temporada, Red Bull también ha caído en el conocido problema de un monoplaza difícil de poner a punto, de alcanzar el punto óptimo y de mantenerse en él, y tanto Max Verstappen como su nuevo compañero de equipo, Isack Hadjar, han sufrido un comportamiento impredecible del monoplaza en la mayoría de las pruebas.

Esos problemas han reavivado los habituales rumores sobre el futuro de Verstappen, algo que casi se ha convertido en una tradición veraniega para Red Bull. La mejor manera de acallar esas dudas es, sencillamente, fabricar un coche competitivo. Puede que eso aún suceda, pero en el campeonato el daño ya está hecho: Red Bull está ahora abocado a quedarse en cuarta posición, mientras que Verstappen ocupa el sexto puesto al llegar al parón veraniego.

Lo que tampoco ayuda a Red Bull es que su motor V6 haya sido designado como referencia en la parrilla, lo que, en la práctica, impide a Red Bull Ford Powertrains introducir mejoras en él.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Lo positivo

La buena noticia es que Red Bull ha dado grandes pasos, aunque el comportamiento del coche no siempre sea el deseado. Tras estar a más de un segundo de distancia en Australia, la escudería de Milton Keynes ha introducido un gran número de mejoras aerodinámicas en el RB22, lo que ha permitido a Verstappen conseguir cuatro podios, incluidos tres en las últimas cuatro carreras. Que Red Bull sea capaz de mantener ese ritmo de desarrollo es otra cuestión.

Otro aspecto positivo es el rendimiento del segundo monoplaza de Red Bull, que históricamente ha sido un punto débil para la escudería. Hadjar ha rendido a buen nivel en su primera temporada con el gran equipo, manteniéndose cerca de Verstappen en la clasificación y convirtiéndose en un piloto fiable que suele terminar entre los seis primeros.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Lo que dicen

Laurent Mekies: "No esperen que diga que estamos satisfechos, porque no lo estamos. No estaremos satisfechos hasta que volvamos a tener un coche de carrera con el ritmo necesario para ganar por méritos propios.

"En algún momento tendremos que tomar una decisión sobre el equilibrio entre este año y el próximo, y espero que eso ocurra antes de lo que lo hicimos el año pasado. Hemos introducido una gran cantidad de mejoras en el coche para intentar corregir lo antes posible el gran déficit que teníamos al principio, y probablemente sea difícil imaginar que sigamos a ese ritmo, pero, no obstante, tenemos que ver cuál es la mejor manera de intentar recortar estas últimas tres décimas".