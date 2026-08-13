Häkkinen revela por qué la rivalidad en McLaren con Coulthard nunca llegó a agravarse

Mika Hakkinen, dos veces campeón de Fórmula 1, ha hablado abiertamente sobre su colaboración con David Coulthard en McLaren, y ha explicado que la confianza compartida en el éxito futuro de la escudería de Woking evitó que los choques en pista afectaran a su relación profesional.

Coulthard y Hakkinen recordaron su larga etapa como compañeros de equipo en McLaren —que se saldó con dos títulos de pilotos para el finlandés y un campeonato de constructores para el equipo— durante el podcast "Up To Speed".

Aunque Coulthard mencionó su infame colisión en el Gran Premio de Austria de 1999 como ejemplo de las ocasionales fricciones entre ellos, Hakkinen lo achacó a que era algo normal en la vida de dos compañeros de equipo.

Hakkinen había salido desde la pole position, con Coulthard en segunda posición y Eddie Irvine, de Ferrari, en tercera. Pero Coulthard rozó a Hakkinen en la primera curva y provocó que su compañero de equipo hiciera un trompo. El escocés se disculpó más tarde y confirmó que había calculado mal la curva.

Coulthard lideró la mayor parte de la carrera, pero Irvine acabó llevándose la victoria. Coulthard terminó segundo y Hakkinen protagonizó una impresionante remontada tras quedar relegado al final del pelotón por el trompo, para acabar tercero.

"Forma parte del automovilismo. Forma parte de ser compañeros de equipo. Es absolutamente normal. Pero, por alguna razón, los dos sabíamos que hay un futuro, y que hay un futuro en el que podemos triunfar juntos", explicó Hakkinen .

"Podemos hacer grandes cosas por el equipo, así que no tiene sentido guardar ese enfado en la cabeza durante dos o tres meses. Aclaremos las cosas, sigamos adelante y volvamos a las carreras.

Podio: el ganador de la carrera, Mika Hakkinen; en segundo lugar, David Coulthard Foto: McLaren

"Sí, recibimos algo de ayuda por parte de la dirección del equipo. Pero no pasó nada y, como has mencionado, cuando me rozaste [en el Gran Premio de Austria], fue solo un pequeño roce. No me destrozaste el coche, ni te destrozaste el tuyo. Así que pudimos continuar".

Coulthard comparó su dinámica en McLaren con la actual alineación de pilotos de la escudería, formada por Lando Norris y Oscar Piastri.

"Si nos fijamos en los pilotos actuales, supongo que el ejemplo más parecido al nuestro como compañeros de equipo podría ser el que vimos con Lando y Oscar", explicó el expiloto. "Hubo algunas ocasiones el año pasado en las que estuvieron a punto de tocarse.

Hubo algunas ocasiones en las que el equipo tuvo que intentar gestionar las expectativas de los pilotos".