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TURISMO News and Analysis

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Terrible accidente en el DTM: equipo confirma que Maximilian Paul sufre lesión en la columna vertebral

DTM
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Norisring
Terrible accidente en el DTM: equipo confirma que Maximilian Paul sufre lesión en la columna vertebral

Juncadella revela cómo los manejos de Mercedes en el DTM "destruyeron" su carrera

DTM
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Juncadella revela cómo los manejos de Mercedes en el DTM "destruyeron" su carrera

Una nueva serie coches de eléctricos se suma a la Fórmula E y el DTM

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Una nueva serie coches de eléctricos se suma a la Fórmula E y el DTM

Explicación: ¿Por qué Alonso conduce un Aston Martin Vantage del DTM?

DTM
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Explicación: ¿Por qué Alonso conduce un Aston Martin Vantage del DTM?

Un comisario herido por invasión de manifestantes en el DTM

DTM
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Norisring
Un comisario herido por invasión de manifestantes en el DTM

Dovizioso prueba por primera vez un BMW GT3 de DTM

DTM
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Dovizioso prueba por primera vez un BMW GT3 de DTM

Red Bull abandona el DTM después de dos años

DTM
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Red Bull abandona el DTM después de dos años

Azcona se consagró campeón del WTCR tras la clasificación

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Azcona se consagró campeón del WTCR tras la clasificación

El WTCR apunta a un solo evento anual como nuevo formato

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Paul Ricard
El WTCR apunta a un solo evento anual como nuevo formato

El WTCR desaparecerá a finales de 2022

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Paul Ricard
El WTCR desaparecerá a finales de 2022

El Hypercar de Ferrari tiene fecha de presentación

WEC
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El Hypercar de Ferrari tiene fecha de presentación

Red Bull planeó poner a Herta en el DTM mientras lo pensaba para la F1

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Red Bull Ring
Red Bull planeó poner a Herta en el DTM mientras lo pensaba para la F1

El WTCR completará su 2022 en Bahréin y Arabia Saudita

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El WTCR completará su 2022 en Bahréin y Arabia Saudita

Rast firma con BMW tras su salida de Audi

DTM
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Rast firma con BMW tras su salida de Audi

Rast anuncia su salida de Audi tras 12 años

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Rast anuncia su salida de Audi tras 12 años

Tiene 17 años y será el piloto más joven de la historia del DTM

DTM
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Nurburgring
Tiene 17 años y será el piloto más joven de la historia del DTM

Huff y Berthon ganan en Francia, Girolami sigue en la pelea por título

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Paul Ricard
Huff y Berthon ganan en Francia, Girolami sigue en la pelea por título

El jefe del WTCR espera la vuelta de Cyan Lynk & Co para 2023

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Paul Ricard
El jefe del WTCR espera la vuelta de Cyan Lynk & Co para 2023

WTCR Vallelunga: Girolami y Magnus se llevan las victorias

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Vallelunga
WTCR Vallelunga: Girolami y Magnus se llevan las victorias

Girolami logra la pole position en Vallelunga

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Vila Real
Girolami logra la pole position en Vallelunga

WTCR Vila Real: Urrutia y Huff se reparten del botín el domingo

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Vila Real
WTCR Vila Real: Urrutia y Huff se reparten del botín el domingo

WTCR: Victorias de Azcona y Urrutia en Hungría

WTCR
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WTCR: Victorias de Azcona y Urrutia en Hungría

El WTCR cancela su ronda en Nurburgring por fallas en los neumáticos

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El WTCR cancela su ronda en Nurburgring por fallas en los neumáticos

WTCR: Girolami y Guerrieri logran el 1-2 en Pau

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Pau
WTCR: Girolami y Guerrieri logran el 1-2 en Pau

WTCR: Girolami le gana la pole a Guerrieri en Pau

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WTCR: Girolami le gana la pole a Guerrieri en Pau

Sébastien Loeb debutará en el DTM con Red Bull

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Sébastien Loeb debutará en el DTM con Red Bull

Loeb prueba el Ferrari DTM de Red Bull con vistas a competir

DTM
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Doble victoria de los pilotos Cupra al final de la temporada WTCR 2021

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Doble victoria de los pilotos Cupra al final de la temporada WTCR 2021

Huff se convierte en el 12° ganador diferente del WTCR

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Sochi
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Muller logra la pole en Sochi y Ehrlacher da un paso al título

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Muller logra la pole en Sochi y Ehrlacher da un paso al título

El WTCR presenta un calendario 2022 con novedades

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El lastre complica el fin de semana de CUPRA en Adria

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El lastre complica el fin de semana de CUPRA en Adria

Urrutia y Ehrlacher se llevan las victorias en Adria

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A los 59 años, Gabriele Tarquini anuncia su retiro

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La gente detrás del éxito de Cupra en las pistas de carrera

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Ekstrom elogia al equipo Cupra Racing tras ganar el título del ETCR

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Vernay se acerca en el campeonato y Urrutia hace podio en Francia

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Muller regresa a la pole después de dos años y Urrutia en top 5

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Muller regresa a la pole después de dos años y Urrutia en top 5

Azcona, de Cupra, aspira al título del WTCR luego del título del TCR Europa

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Azcona, de Cupra, aspira al título del WTCR luego del título del TCR Europa

Victorias de Girolami y Michelisz en Most

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Azcona y el doble reto que enfrentará este fin de semana

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Albon estaría cerca de firmar su regreso a la F1 en 2022

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GP de Países Bajos
Albon estaría cerca de firmar su regreso a la F1 en 2022

Azcona, encantado con un fin de semana "increíble" en WTCR y Pure ETCR

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Hungría WTCR: Urrutia gana y empata en puntos con Ehrlacher

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El WTCR modifica su calendario y tendrá su final en Sochi

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Ekstrom: Consistencia y adaptabilidad, clave para el campeón inaugural del ETCR

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WTCR Aragón: Urrutia, Guerrieri y Girolami fuera del top 10

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WTCR Aragón: Urrutia, Guerrieri y Girolami fuera del top 10

Azcona y el reto de competir en un programa eléctrico y de gasolina

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Así se vive un día en las carreras con CUPRA

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Huff consigue sus primeros puntos con CUPRA en el WTCR

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Tassi salva a Honda en Estoril y Urrutia sube al podio

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Tassi salva a Honda en Estoril y Urrutia sube al podio

Guerrieri lidera un 1-2-3 de Honda en la clasificación de Estoril

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Estoril
Guerrieri lidera un 1-2-3 de Honda en la clasificación de Estoril

Huff tuvo un regreso difícil al WTCR con CUPRA

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Nurburgring
Huff tuvo un regreso difícil al WTCR con CUPRA

Podios de Girolami y Urrutia en el inicio del WTCR en Nurburgring

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Podios de Girolami y Urrutia en el inicio del WTCR en Nurburgring

Girolami logra la pole position en Nurburgring

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Nurburgring
Girolami logra la pole position en Nurburgring

Cupra saca del retiro a un as de los coches de turismo

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WTCR WTCR
Cupra saca del retiro a un as de los coches de turismo

Albon: Ser reserva de Red Bull valdrá más que el DTM para volver a F1

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Albon: Ser reserva de Red Bull valdrá más que el DTM para volver a F1

Auer y Mercedes cierran al frente del test del DTM en Hockenheim

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Mercedes lideró primer día de test de la nueva era del DTM

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Mercedes lideró primer día de test de la nueva era del DTM
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