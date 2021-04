Albon: Ser reserva de Red Bull valdrá más que el DTM para volver a F1

Albon fue desplazado como piloto titular del equipo Red Bull en diciembre pasado por no haber podido igualar el rendimiento de su compañero de equipo, Max Verstappen, en el transcurso de la temporada 2020, siendo reemplazado por Sergio Pérez, proveniente de Racing Point.

A diferencia de sus predecesores Daniil Kvyat y Pierre Gasly, quienes fueron colocados en el entonces equipo Toro Rosso tras sus descensos de Red Bull Racing, a Albon aún no se le ha dado una segunda oportunidad en la F1 en lo que ahora es AlphaTauri.

En su lugar, el piloto tailandés participará en rondas seleccionadas en el renovado DTM con una Ferrari 488 GT3 de AF Corse en 2021, mientras que permanecerá en la F1 como piloto de reserva y pruebas para los equipos Red Bull y AlphaTauri.

El piloto de 25 años tuvo su primera experiencia con un coche GT3 a principios de este mes en el circuito de Spa-Francorchamps, antes de rodar más en la prueba oficial de pretemporada en Hockenheim esta semana.

Aunque el éxito en el DTM aumentaría su perfil, Albon insiste en que el objetivo principal de su programa es mantenerse en forma, y no ve la categoría como un medio para volver a los grandes premios.

Preguntado por Motorsport.com sobre cómo puede utilizar sus participaciones en el DTM para volver a la F1 en 2022, Albon dijo: "Para ser honesto, no tanto. En mi papel, se trata más de hacer mi trabajo lo mejor que pueda en el propio campeonato".

"Muchas de las cosas de la Fórmula 1 están probablemente un poco más relacionadas con el rendimiento de otros pilotos y si hay oportunidades en ese lado de las cosas. Pero sí, aquí no hay tanta exigencia".

"Mucho de esto se debe a cómo funciona con el BoP (el Balance de Performance en el DTM). Mientras haga mi trabajo en mi lado..... Por supuesto, mi papel también como piloto reserva, las tareas de simulador y las pruebas, ese es un papel mucho más importante (para volver a la F1)".

Albon será uno de los tres ex pilotos de F1 en la parrilla del DTM de 2021 junto a Timo Glock (Rowe Racing BMW) y Christian Klien, quien sólo ha firmado para una campaña parcial en un McLaren con JP Motorsport.

Cuando se le preguntó si veía las carreras de sportcars como una opción viable a largo plazo, Albon dijo: "En serio, no. Quiero decir que está bien por ahora. Me mantiene alerta, me mantiene en forma para las carreras, si se puede llamar así".

"Pero todavía quiero (estar en la F1). Si la F1 no funcionara, entonces algún tipo de... ya veremos. Definitivamente no es algo a lo que diría que no al 100%".

Albon explicó que tuvo que reajustar sus puntos de frenado para conducir un GT3, admitiendo que su experiencia anterior en la F1 significó que ha estado "sobreconduciendo" la Ferrari.

"Las carreras de GT en general son diferentes", dijo el piloto de 25 años. "Eau Rogue no es tan a fondo como pensaba. Pero es una curva de aprendizaje".

"Lo disfruto, es un reto diferente y un estilo de conducción completamente diferente. Al principio, gran parte de la conducción era excesiva, porque tienes esa memoria muscular de cómo hacer algunas curvas y cómo conducir, y es casi como reiniciar ese proceso".

"Pero al final del día es un coche. Tiene un volante, tiene pedales y puedes adaptarte a él muy rápidamente. Se siente bien. Por supuesto, todavía hay tiempo para aprender a conducirlo. Pero no, lo estoy disfrutando".

Galería: las fotos de Alex Albon en las pruebas del DTM en Hockenheim

