Victorias de Girolami y Michelisz en Most

Michelisz, piloto del equipo BRC Hyundai y campeón del WTCR 2019, tomó la delantera en la segunda carrera después de que Mikel Azcona, el más rápido en la clasificación, se viera obligado a controlar un gran deslizamiento de su coche con los neumáticos frios a la salida de la curva 1 en su Zengo Motorsport Cupra León. Detrás de ellos, la estrecha primera curva fue el escenario del caos, al igual que en la primera carrera, ya que los coches se encontraron en la fuerte frenada.

La carrera se detuvo tras múltiples colisiones para retirar los coches de Gabriele Tarquini, Rob Huff y el uruguayo Santiago Urrutia, quien tuvo un fin de semana miserable en Most. El ganador de la carrera de Hungaroring llegó a tan sólo dos puntos de su compañero Yann Ehrlacher, piloto de Cyan Lynk & Co, en lo alto de la tabla. Sin embargo, el hecho de no puntuar en la segunda carrera, junto con un 12° puesto en la primera, mermó seriamente sus esperanzas de título.

En la reanudación luego del coche de seguridad, Michelisz continuó liderando mientras Azcona ejercía presión. El español estaba en racha tras conseguir la pole el viernes, y el sábado voló a Barcelona para ganar su segundo título en el TCR Europa, pero no tuvo suerte cuando volvió a Most, y tuvo que conformarse con el segundo lugar.

"Felicidades a Mikel porque no me ha hecho la vida fácil", dijo Michelisz. "Después de la salida sabía que tenía que ir por todo y he dado 15 vueltas de clasificación que en este circuito no es fácil. Gracias al equipo porque el coche funcionó muy bien. Es fantástico ganar".

Esteban Guerrieri ha conseguido su segundo podio del día al mantener a raya a Ehrlacher por el tercer puesto. Pero el cuarto puesto del francés, tras su tercera posición en la primera carrera, consolidó su posición al frente del campeonato del WTCR. Ahora aventaja a Guerrieri en 20 puntos a falta de tres rondas y seis carreras.

Néstor Girolami, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR Photo by: WTCR

Girolami no pudo puntuar en la segunda carrera tras sufrir un pinchazo. Pero más temprano había ganado por primera vez en 2021 en la carrera de parrilla invertida. Saliendo segundo, el piloto argentino del Munnich Motorsport se adelantó a Petr Fulin, quien partía primero y tuvo problemas con el embrague en la salida. Girolami sobrevivió a un toque en la curva 1 cuando Michelisz se topó con la parte trasera de Yvan Muller, que golpeó a Nathanael Berthon y provocó un trompo. El Audi y el Cupra de Fulin quedaron varados en la trampa de grava, provocando la intervención del coche de seguridad.

La carrera se reanudó en la cuarta vuelta, con Girolami realizando una buena escapada para liderar seguido de su compañero de equipo Guerrieri, que había pasado de la novena posición de la parrilla a la segunda al tomar una línea interior y evitar los problemas en la curva 1. Guerrieri ha mantenido a raya a Ehrlacher durante toda la carrera para dar a Munnich Motorsport y a Honda un 1-2.

"Estaba muy preocupado antes de la largada porque la curva 1 es muy cerrada y sabía que alguien puede pasarse fácilmente por el interior porque está muy sucia", dijo Girolami. "Así que ya estaba bajando a primera y ese fue el secreto para intentar recuperarme de ese golpe, y fui a fondo para intentar recuperar y llegar a la curva 2 y funcionó".

Muller se recuperó del contacto en la curva 1 utilizando la vía de escape y terminó cuarto después de que su compañero del Cyan Lynk & Co, Thed Björk, lo dejara pasar. El Hyundai de Jean-Karl Vernay completó los seis primeros puestos. El francés, que lideraba el campeonato antes de la visita a Hungaroring, recibió una penalización de drive-through en la segunda carrera porque su equipo no liberó el coche de sus gatos a tiempo en la parrilla antes de la reanudación. Se clasificó 14°.

El WTCR se dirige a Pau-Arnos, Francia, el próximo fin de semana para las rondas 11 y 12, con dos reuniones más programadas en Adria, Italia, y Sochi, Rusia, para completar la temporada 2021.