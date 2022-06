WTCR: Victorias de Azcona y Urrutia en Hungría

El español Azcona consiguió su segunda victoria en tres carreras para su nuevo equipo, BRC Squadra Corse, después de hacer una fuerte salida en la primera carrera con su Hyundai Elantra N TCR. La victoria significa que ha desplazado a Néstor Girlolami, de Munnich Motorsport, del primer puesto del campeonato.

"Muy contento, muy feliz, una carrera muy cómoda", dijo Azcona. "La primera vuelta es siempre la parte más complicada de la carrera. En las primeras curvas he sentido la presión y he intentado defenderme. Tengo que decir que el coche funcionaba muy bien, la degradación de los neumáticos era increíble".

El actual bicampeón, Yann Ehrlacher, salía tercero detrás del Audi Comtoyou de Nathanael Berthon, pero aprovechó un pequeño error en la penúltima vuelta para arrebatarle el segundo puesto.

"Fue muy duro, hacía mucho calor en el coche", dijo Ehrlacher. "La salida fue difícil porque no estaba en el interior. Lo hicimos bien, pero me faltó un poco de velocidad. Pero en realidad vi que podía salvar mis neumáticos al no correr demasiado cerca de Nat, porque los habría destrozado. Luego, las tres últimas vueltas las vi como mi oportunidad. Sentí algunas vibraciones en mis neumáticos, así que también tuve cuidado. Pero he ido por todo".

Girolami terminó donde empezó, en séptima posición, por detrás del Audi de Gilles Magnus, el Lynk & Co de Ma Qing Hua y el Zengo Motorsport Cupra de Rob Huff, y delante del Lynk & Co de Santiago Urrutia y del otro Honda de Munnich Motorsport de Esteban Guerrieri.

Santiago Urrutia, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR Photo by: WTCR

El uruguayo Urrutia ganó la segunda carrera, de parrilla parcialmente invertida, desde la pole, pero tuvo que luchar contra un gran desafío planteado por parte de su compañero de primera fila, Huff.

Una intervención del coche de seguridad rompió la batalla cuando el Audi de Mehdi Bennani se quedó con la rueda delantera izquierda rota tras el contacto con el Lynk & Co de Yvan Muller. En la reanudación, Urrutia hizo una fuerte escapada, pero no pudo deshacerse de Huff, que lo persiguió hasta la bandera.

"Ha sido duro, hacía mucho calor en el coche", dijo un encantado Urrutia. "No tuve tiempo de descanso en la carrera. Rob estuvo presionando y no pude cometer ni un solo error. Creo que he ganado la carrera en el reinicio. Si abría un hueco, no podía recuperarlo. Pero él siguió ahí empujando. Qué carrera. Gracias a Rob por la carrera limpia".

"Enhorabuena a Santi", dijo Huff. "Le he lanzado todo lo que tenía, incluso un coche ligeramente más rápido. Pero simplemente no me dio espacio, no había espacio ni nada que intentar. Después del desastre del año pasado (cuando se estrelló en la Carrera 1 y no pudo aprovechar su pole position en la Carrera 2), quería asegurarme de que este año consiguiéramos algo sólido y un podio aquí, en la carrera de casa del equipo, es algo absolutamente mega. Hemos subido el listón cada vez. He disfrutado mucho de la carrera".

Girolami completó el podio y, con Azcona terminando noveno desde la décima posición de la parrilla, se alegró de reducir la distancia con el nuevo líder del título del WTCR a sólo nueve puntos.

"El equipo ha hecho un trabajo increíble durante el fin de semana cambiando la puesta a punto", dijo Girolami.

"En la primera carrera tuve muchos problemas, luego decidimos tomar otra dirección en la segunda carrera y fue bastante bueno. Me sorprendió el ritmo teniendo en cuenta que somos los más pesados aquí con 40 kg".

"Estoy súper contento y es un momento muy bueno porque estamos luchando por el campeonato. Me siento súper preparado para ir a por ello".

Carrera 1:

Carrera 2: