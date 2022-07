WTCR Vila Real: Urrutia y Huff se reparten del botín el domingo

Tras salir desde la pole position en la primera carrera, Santiago Urrutia adelantó a Yann Ehrlacher y ambos abrieron rápidamente un hueco con el Honda de Munnich Motorsport de Néstor Girolami. Urrutia usó la tercera vuelta para dar su joker lap, la ruta alternativa y más larga inspirada en el rallycross, que estaba situada en una rotonda que se usa exclusivamente en el circuito urbano de Vila Real en el WTCR.

Ehrlacher se esforzó al máximo, hizo su propia joker lap, y salió en cabeza, aunque pronto recibió órdenes de equipo que le obligaron a devolver el liderato a Urrutia. Esperó hasta la vuelta 11 para hacerlo, y después de la carrera surgieron tensiones sobre la petición del equipo.

Antes de la carrera, Urrutia dijo que había una "estrategia" entre ambos, pero se negó a dar más detalles. Después de la carrera, dijo: "Yann y yo teníamos el ritmo y estábamos controlando la carrera. También logramos muy buenos puntos para el campeonato de equipos y para el de pilotos, y todo salió muy bien".

"Soy un piloto profesional, sigo las órdenes [del equipo] y, como he dicho, ya había una estrategia. Gracias a Cyan, gracias a Yann, hemos conseguido los mayores puntos posibles para el equipo y ese era el objetivo. Lo hemos conseguido y ahora nos centramos en la segunda carrera".

Pero Ehrlacher dijo que le sorprendió recibir la orden. "No estaba muy claro, para ser sincero", dijo. "Seguro que la orden principal era no chocar entre nosotros en la curva 1, como ya ha ocurrido antes. Pero el escenario no estaba planeado, tenía buen ritmo, intenté correr de forma correcta. Entonces recibí la orden”.

"Hay que comportarse como un profesional, hay que aceptarlo sin más. Me limité a dar unas cuantas vueltas para las estadísticas de los líderes de vueltas, pero era lo único que podía hacer”.

"Es una pena perder una victoria así, pero estoy muy contento por los puntos que ha conseguido Cyan, porque eso es lo más importante, incluso el campeonato de pilotos. Solo espero que sirva para poner a un coche azul, sea cual sea, en lo más alto de la clasificación a final de año".

Girolami terminó tercero por delante de Nobert Michelisz, de BRC Squadra Corse, y de Ma Qing Hua, de Cyan Lynk & Co, y Rob Huff fue sexto para Zengo Motorsport.

El líder de los puntos, Mikel Azcona, se clasificó octavo, quedándose con su misma posición de salida tras una carrera difícil con su Hyundai. Fue embestido en una curva a la derechas, tanto por el Honda de Attila Tassi como por el Lynk & Co de Thed Björk, en dos ocasiones distintas, perdió dos puestos al salirse en la chicane, recuperó una posición al adelantar al héroe local, Tiago Monteiro, y otra cuando Tassi fue penalizado con cinco segundos por saltarse la chicane.

Rob Huff, Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion, Daniel Nagy, Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion Photo by: WTCR

Yvan Muller lideró la segunda carrera desde la pole position, gracias a la parrilla parcialmente invertida, hasta que un periodo de coche de seguridad interrumpió la carrera cuando el Honda de Munnich Motorsport de Estenban Guerrieri chocó con el Civic de Tiago Monteiro.

Cuando se reanudó la carrera, Huff pasó a la segunda posición, mientras Tassi y Azcona, que eran segundo y tercero en parrilla respectivamente, hacían sus joker laps. Muller se inclinó por hacer la ruta alternativa en la octava vuelta, pero se pasó de frenada y perdió mucho tiempo en la sección, cayendo del primer al cuarto lugar. Eso puso a Huff en el liderato provisional.

El piloto de la Cupra retrasó su joker lap mientras creaba un hueco con Tassi y Azcona, esperando hasta la vuelta 12 antes de realizar la vuelta más larga. Regresó a la zona normal de carrera aún en cabeza, justo antes de que su compañero de equipo, Daniel Nagy, se estrellara contra un muro a la salida de la chicane, dejando al Audi de Nathanael Berthon sin espacio en el que meterse.

El incidente provocó una segunda actuación del coche de seguridad. Si hubiera ocurrido una vuelta antes, Huff no habría podido realizar su joker lap y le habría costado la carrera.

"Hicimos bien en no dejarla para más tarde, obviamente, por el coche de seguridad", dijo un feliz Huff. "[El equipo] tomó la decisión por mí, estos chicos [Tassi y Azcona] se han puesto a una vuelta de distancia el uno del otro y estábamos discutiendo que cuando estás en aire limpio puedes ir un segundo por vuelta más rápido.”.

"Mi ingeniero estuvo genial por radio, diciéndome todo lo que pasaba y conseguimos abrir un hueco. El coche iba de maravilla y de alguna manera, me llevará un tiempo saber cómo, ganamos. Es algo muy importante para el campeonato, para el equipo, para el público y para todos los que están en casa".

Tassi se hizo con el segundo puesto para el equipo Engstler, mientras que Azcona consiguió un tercer puesto que le permite mantener su ventaja de puntos, que había sido erosionada por Urrutia y Erhlacher en la primera carrera. Ahora aventaja a Urrutia en 16 unidades y a Ehrlacher en 4. Huff sube al cuarto puesto de la clasificación.

Resultados completos de la carrera 2 del WTCR en Vila Real

Carrera 1