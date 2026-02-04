Ir al contenido principal

Fórmula 1

¡El Williams de F1 2026 finalmente salió a pista!

La escudería Williams anunció este miércoles que llevó a cabo un shakedown de su FW48, convirtiéndose así en el último monoplaza de la Fórmula 1 2026 en rodar.

Fabien Gaillard
Edited:
Williams FW48

Williams dio a conocer en redes sociales la primera imagen en pista de su FW48, el coche para la temporada 2026 de Fórmula 1, tomada durante un shakedown realizado este miércoles en Silverstone. La fotografía está acompañada del siguiente mensaje: "Una nueva era nace. Hoy, el FW48 realizó un shakedown en Silverstone".

Para este monoplaza se trató de su primer rodaje, ya que la escudería, debido a retrasos, había renunciado a participar en el primer test colectivo del año, organizado en Barcelona entre el 26 y el 30 de enero.

 

En aquella ocasión fue el único equipo ausente, mientras que los otros diez —empezando por los recién llegados Audi y Cadillac, pero también Aston Martin pese a sus retrasos— estuvieron presentes y rodaron en Cataluña.

Para este primer contacto con un circuito, realizado en una pista parcialmente húmeda, Alex Albon y Carlos Sainz se repartieron la conducción del FW48, que lució la decoración que debería haber sido la de los ensayos de Barcelona, elegida mediante una votación de los aficionados. 

"Este fue un día clave para nosotros y siempre es un momento de enorme orgullo ver un auto nuevo en pista por primera vez. El equipo realmente se unió bajo la presión de la situación y hoy entregó un auto para un día promocional de filmación planificado aquí en Silverstone", dijo James Vowles, jefe del equipo.

"Pudimos entender más sobre nuestro paquete de cara a Bahréin la próxima semana, y Carlos y Alex pudieron brindarnos comentarios positivos para guiarnos, además de identificar algunos problemas menores que debemos corregir de aquí a entonces. El empuje no terminó todavía: esto es solo el comienzo y queda mucho por delante".

Albon comentó: "¡Shakedown completado! Obviamente hay algunos datos para analizar y áreas por mejorar, pero en general fue un día bastante fluido. Tuvimos un clima decente para Silverstone en esta época del año y estoy contento de finalmente estar en el auto y manejar el FW48. Ahora nuestro enfoque total está en Bahréin, analizando los datos y preparándonos para el inicio de la temporada2.

Por último, Sainz agregó: "¡Acabamos de dar nuestras primeras vueltas con el FW48! Siempre es un día emocionante y especial para los pilotos, los mecánicos y todo el equipo, y fue un gran esfuerzo de todos lograr poner el auto en pista hoy. Fue un típico día de invierno en Silverstone, así que nos concentramos en completar nuestras primeras vueltas y cumplir el plan de shakedown. Estamos listos para volar a Bahréin en unos días, donde nos meteremos de lleno en planes de rodaje más completos, así que lo estoy esperando con muchas ganas".

Williams informó que realizará otra jornada de filmación el 10 de febrero en Bahréin, un día antes del inicio de las pruebas que realizarán todos los equipos en ese mismo circuito entre el 11 y el 13.

