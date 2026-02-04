Checo Pérez avisa a Cadillac: "No regreso a la F1 para pasearme los domingos"

Mientras los relojes en las instalaciones de Cadillac en Inglaterra marcan implacables la cuenta regresiva para el Gran Premio de Australia, en México, Sergio Pérez continúa intensificando su preparación física y mental de cara a la primera carrera que afrontará bajo los colores de la escudería estadounidense. Esta nueva etapa no solo llega con un nuevo equipo, sino también con el respaldo de un nuevo patrocinador personal: Mercado Libre.

Para Checo Pérez no existen dudas de que las primeras carreras serán complejas y desafiantes, pero entiende perfectamente que su kilometraje en la categoría puede ser la clave para ayudar a encontrar el rumbo rápidamente. Se trata de un proyecto ambicioso en el cual los inversionistas —no solo General Motors, sino también TGW, propietarios de entidades deportivas como Los Lakers y los Dodgers— desean ver su nombre peleando en lo más alto lo antes posible.

“Creo que puedo aportar mucho a Cadillac”, aseguró el piloto mexicano durante una ronda de medios en la que estuvo presente Motorsport.com, realizada en el estado de Jalisco mientras Checo grababa el comercial de su nuevo patrocinador.

El tapatío enfatizó el valor de su trayectoria para el desarrollo del monoplaza: “He puesto mi experiencia desde que probé el coche en el Shakedown”, indicó Pérez, quien apuntó que su paso histórico tanto por equipos de media tabla como por estructuras campeonas es un factor diferenciador que Cadillac valoró en él al momento de ficharlo.

“Toda la experiencia que tengo con diferentes tipos de autos, con diferentes tipos de reglas. Llevo 14 años en la Fórmula 1 que he aprendido bastante y un equipo nuevo es la mejor forma de poderlo transmitir y también tengo que decir que hay mucha gente con mucha experiencia dentro del equipo”.

Mientras algunos análisis en los medios señalan que Cadillac se enfrentará a un panorama sumamente adverso, el propio piloto considera que las expectativas deben ser moderadas al inicio. Sin embargo, también es tajante al admitir que no ha regresado a la parrilla solo para despedirse o para hacer un desfile de exhibición cada fin de semana.

“Han sido muchos meses de preparación, obviamente empezando con un proyecto nuevo, es todo distinto, muchas cosas que todo el equipo va encontrándose y bueno, creo que quien entiende de la Fórmula 1 sabe que esto es un proyecto a largo plazo. Regresar a Fórmula 1 con una marca como Cadillac, para mí es un sueño hecho realidad en esta etapa de mi carrera”.

Y sentenció sobre su competitividad: “Disfrutar de este regreso no significa que voy a pasearme los domingos… Para mí es crucial tener esa motivación de que estamos progresando mucho”.

Una familia dentro y fuera de Cadillac

Con un contrato firmado por dos años, Sergio Pérez tiene claro que debe saborear cada carrera en la que compita. El duro golpe de su salida de su anterior escudería, que rescindió su contrato renovado en 2024, le dejó lecciones personales profundas que no quiere perder de vista ahora que retoma una agenda apretada.

Lo primordial en esta fase es que su familia tendrá mayor presencia en las pistas. Pérez desea tenerlos cerca en esta etapa, la cual él mismo ha sugerido en el pasado que podría ser su última gran aventura dentro de la F1.

“Ahora viviré el presente mucho más, disfrutándolo”, expresó el competidor, quien regresa con las baterías recargadas tras un 2025 sabático donde su vida transcurrió en calma junto a su familia.

El piloto reflexionó sobre la presión del pasado: “Creo que a veces algo que me pasó en mi carrera fue que estás siempre tan enfocado en el resultado y pensando tanto en el futuro que te olvidas de disfrutar el momento y eso dura muy poco”.

Desde que Sergio Pérez arribó a la estructura de Cadillac, la atmósfera ha sido notablemente diferente a la de su última experiencia. Graeme Lowdon, jefe de la escudería, ha valorado positivamente el ambiente que Checo ha fomentado en las instalaciones, buscando la cohesión del grupo y convirtiéndose en un referente de liderazgo, un rol que ya desempeñó con éxito anteriormente en sus etapas con Sauber y Force India/Racing Point.

Para Pérez, esta dinámica interna ya representa una victoria en comparación con otros momentos de su trayectoria.

“Sin duda es un equipo que me escucha muchísimo, un equipo que me recibió con los brazos abiertos, que la verdad desde el día uno me mostraron que querían que fuera parte de este proyecto y siempre es importante como piloto sentirte parte de un equipo. Al final del día el objetivo es llevarlo adelante”.