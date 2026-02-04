Lando Norris está ansioso por descubrir cómo han interpretado los equipos rivales de Fórmula 1 el nuevo reglamento para la próxima temporada, y afirma que hay que aceptar cuando otros lo hacen "mejor".

La temporada 2026 introducirá lo que podría considerarse la mayor revisión normativa en la historia de la F1, con cambios en el chasis y la unidad de potencia que hacen que la jerarquía sea actualmente una incógnita.

Así que, por lo que se sabe, el actual colista, Alpine, podría dar la sorpresa en la primera carrera en Melbourne y ser el más rápido con un innovador A526 que marque la tendencia de desarrollo para el resto del año.

Este es el momento en el que los ingenieros brillan, y ya se ha visto antes: Brawn ganó sorprendentemente el título de 2009, en parte gracias a su polémico difusor doble, mientras que Mercedes dominó la era turbo-híbrida con su interpretación de la normativa sobre motores.

Por lo tanto, el recién coronado campeón del mundo Norris acepta que algo similar pueda volver a ocurrir este año y que el diseño innovador podría no provenir de su equipo McLaren.

"Siempre existe ese elemento de mirar a los demás, que también forma parte del deporte: miras a los demás, ves lo que se les ha ocurrido a otras grandes mentes, qué ideas han tenido, ves cómo puedes aprender de ello, incorporarlo, evitarlo, sea lo que sea", declaró el británico a F1 TV en la prueba de Barcelona de la semana pasada.

"Siempre hay que estar dispuesto a aceptar que a veces otros pueden hacer un mejor trabajo y hay que aprender de ellos, así que estoy contento con el esfuerzo del equipo y con todo lo que hemos hecho hasta ahora este año, pero sí, va a ser un año largo, así que seguiremos trabajando duro, nos aseguraremos de que todos estén contentos y partiremos de ahí".

Lando Norris, McLaren Foto: Erik Junius

Un equipo al que muchos tienen en el punto de mira como posible aspirante a luchar por los primeros puestos es Aston Martin, a pesar de que la escudería de Silverstone terminó séptima en la clasificación del año pasado.

Esto se debe a que ahora cuenta con el legendario diseñador Adrian Newey como director del equipo, y el coche que Aston presentó en Barcelona ya ha causado sensación, especialmente por la suspensión en forma de horquilla y la cubierta del motor.

Por lo tanto, se cree que Newey, junto con el campeón del mundo Fernando Alonso y su nuevo motor Honda, podría desafiar a los cuatro primeros del año pasado: McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari.

Como dijo George Russell, piloto de Mercedes y actual favorito para el título de pilotos: "El mejor escenario para el deporte y también para los pilotos es que haya varios pilotos diferentes y varios equipos diferentes compitiendo entre sí.

Creo que, en este momento, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros somos, digamos, los cuatro equipos que están más cerca unos de otros.

Lance Stroll, Aston Martin Foto: Aston Martin Racing

"Pero no se puede descartar lo que se ha visto de Aston Martin y lo que Adrian ha hecho con ese coche. Tiene un aspecto espectacular y Honda, en los últimos años con Red Bull, ha tenido un motor muy bueno".

"El Aston Martin fue probablemente el más destacado en términos de diseño del coche", añadió. "Creo que todo el mundo se fijó en la suspensión trasera y, obviamente, visualmente es muy impresionante, pero no se trata de una competición sobre cuál es el más atractivo. Se trata de una competición sobre cuál es el más rápido en la pista.

Así que la gente siempre se fija en el coche más rápido y lo veremos en Melbourne. Sea cual sea, ese será el coche del que querrás inspirarte".

