Fórmula 1 Presentación de Williams para la F1 2026

Christian Horner responde a los rumores que lo vinculan con Alpine en la F1

Christian Horner asegura que solo regresaría a la Fórmula 1 por la oportunidad adecuada, en medio de nuevos rumores que lo vinculan con Alpine.

Lydia Mee
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Christian Horner, Red Bull Racing

El ex jefe de Red Bull, Christian Horner, se refirió a los rumores que lo vinculan con un regreso a la Fórmula 1.

Tras dejar su cargo como CEO y director del equipo Red Bull Racing en julio de 2025, han surgido varios rumores sobre un eventual retorno del británico. Más recientemente, se informó que forma parte de un consorcio de inversores interesados en adquirir participación en Alpine.

"Bueno, mirá, hasta ahora prácticamente he sido vinculado con todos los equipos de la parrilla", le dijo a TODAY cuando fue consultado sobre los rumores recientes. "He hablado muy poco públicamente desde que dejé Red Bull. Es halagador que a menudo exista esta especulación de que voy a este equipo o a aquel, pero eso es algo muy común en la Fórmula 1.

"Solo volvería por la oportunidad correcta, trabajando con las personas adecuadas, que piensen de la misma manera y quieran ganar. No tengo ningún interés en simplemente participar".

Se ha informado ampliamente que Horner solo estaría interesado en un rol que incluya propiedad dentro de un equipo.

"Mirá, creo que ya cumplí mi ciclo", dijo Horner. "Si volviera, sería en un rol ligeramente diferente al que desempeñé durante los últimos 21 años aproximadamente. Así que veremos.

Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

"El interés por el deporte está por las nubes. Hay gente fantástica que quiere invertir en la Fórmula 1. Pero no tengo apuro. Si mi carrera termina con el final de mi etapa en Red Bull, he tenido un recorrido increíble y, como digo, solo regresaría por algo que fuera genuinamente emocionante y que, en última instancia, pudiera ganar".

El ex director del equipo Racing Bulls, Laurent Mekies, reemplazó a Horner en Red Bull el año pasado. El equipo de Milton Keynes terminó tercero en el campeonato de constructores de 2025, con el cuatro veces campeón Max Verstappen finalizando segundo en el campeonato de pilotos. Ahora se prepara para la temporada 2026 con un auto impulsado por Red Bull Powertrains en colaboración con Ford.

