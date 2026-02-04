Honda comparte su siguiente objetivo con Aston Martin tras el shakedown de Barcelona

Tras una colaboración de varios años con Red Bull Racing y su equipo hermano Racing Bulls, a partir de 2026 Honda solo suministrará motores al equipo de Fórmula 1 de Aston Martin. Esto también significa que Honda solo podrá recopilar datos de dos autos para conocer mejor el rendimiento del motor.

Eso ya quedó en evidencia como un desafío durante el shakedown en Barcelona, ya que Aston Martin recién apareció en pista el jueves y solo completó cinco vueltas antes de que el AMR26 quedara detenido al costado del circuito. Finalmente, el equipo logró completar 65 vueltas en lo que fue prácticamente un solo día. En Honda subrayan que, por el momento, se trata principalmente de aprender, no solo sobre la nueva unidad de potencia, sino también sobre Aston Martin.

"2026 es el primer año en el que realmente aprendemos en pista junto a Aston Martin", dice Shintaro Orihara, trackside manager y ingeniero jefe de Honda. "Aunque la colaboración se anunció ya en 2023, hasta ahora todo se había basado en la teoría y en las simulaciones, por lo que hay muchas expectativas en torno a los tests".

Aston Martin tuvo su estreno con Honda en el shakedown de Barcelona. Photo by: Formula 1

"El primer objetivo es construir la colaboración fundamental entre ambas partes en el circuito. El segundo objetivo es recorrer la mayor cantidad de kilómetros posible y recopilar datos para entender cómo funciona la unidad de potencia RA626H en el AMR26".

Dado que los días de pruebas en Barcelona no se aprovecharon de manera óptima, Honda, al igual que Aston Martin, sabe que habrá mucho trabajo por delante en los dos tests de invierno en Bahréin. Orihara siente especial curiosidad por ver cómo se comportarán allí el chasis y la unidad de potencia como un conjunto.

"Años de desarrollo y trabajo duro ahora confluyen", afirma Orihara. "Sakura, HRC UK y Aston Martin han trabajado incansablemente juntos para desarrollar, planificar y construirlo todo. El shakedown en Barcelona fue un momento crucial en nuestra colaboración y un buen paso en la dirección correcta. Nuestro próximo objetivo es completar muchos kilómetros con nuestra unidad de potencia, para confirmar la fiabilidad del motor y comprobar todas sus funciones. Esperamos con interés ver cómo se comporta el paquete completo —auto y unidad de potencia— como un todo".