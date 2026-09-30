Mercedes presenta una decoración especial para el regreso de la F1 a Malasia
Aprovechando el regreso de la F1 a Malasia, con motivo del Gran Premio de Bahréin 2026, Mercedes ha presentado una decoración especial a modo de guiño a su socio de toda la vida y patrocinador principal, Petronas.
Decoración especial del Mercedes W17 para Malasia
Foto de: Mercedes AMG
El regreso de la Fórmula 1 a Sepang, en Malasia, en el marco del Gran Premio de Bahréin reubicado, será la ocasión para que Mercedes luzca una decoración especial en los W17 de Kimi Antonelli y George Russell, dando protagonismo a la empresa Petronas.
Así, gran parte del plateado que figura habitualmente en la parte delantera del chasis, en el morro o también en la parte superior de los pontones es sustituida por el turquesa de la empresa.
La compañía petrolera estatal malasia lleva mucho tiempo implicada en la Fórmula 1, con un compromiso desde mediados de la década de 1990, como patrocinador de la escudería Sauber, dando incluso su nombre a los motores Ferrari que equipaban a la estructura suiza entre 1997 y 2005.
Decoración especial del Mercedes W17 para Malasia
Photo by: Mercedes AMG
La firma volvería después a ser un simple patrocinador tras la compra del equipo por BMW en 2006 antes de asociarse con Mercedes con el regreso de la marca como constructor de pleno derecho a partir de 2010, acompañando así todos los títulos mundiales del periodo 2014-2021. La firma también financió y patrocinó el Gran Premio de Malasia, que se celebró entre 1999 y 2017.
Señal de los vínculos muy fuertes que existen entre Mercedes y Petronas, la compañía es patrocinador principal de la escudería y, por tanto, figura en su nombre completo oficial, sin interrupción desde 2010.
Mercedes vive en 2026 un verdadero resurgimiento deportivo ya que, tras el difícil periodo de la nueva era del efecto suelo entre 2022 y 2025, se encamina, a siete u ocho carreras del final de la temporada, hacia la consecución de los dos títulos mundiales, tanto en el apartado de pilotos, donde Kimi Antonelli cuenta con una cómoda ventaja de 66 puntos sobre su compañero George Russell, como en el de constructores, donde las Flechas de Plata han sumado 160 puntos más que sus primeros perseguidores, Ferrari.
Malasia también será la ocasión para que Mercedes introduzca su primer paquete importante de evoluciones aerodinámicas desde el GP de Canadá.
Decoración especial del Mercedes W17 para Malasia
Photo by: Mercedes AMG
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