Dónde ver la sprint y clasificación del GP de Singapur 2026: Horarios en Latinoamérica

El ganar la posición de privilegio para el Gran Premio de Singapur significa casi tener asegurada la victoria el día de la carrera. Lo angosto del circuito y las curvas de 90 grados complican la posibilidad de rebases en Marina Bay dejando las paradas de pits y el cambio de estrategia por los safety cars como los verdaderos momentos de tensión y de posibilidad para ganar posiciones.

Las estadísticas dicen que desde que la carrera fue instalada en el calendario de la F1 en 2008, solo en cinco ocasiones el ganador de la pole no se ha llevado el triunfo. En la primera edición fue Felipe Massa quien consiguió la pole pero terminó 13 en una carrera marcada por el controvertido Crashgate, el momento en que Flavio Briatore ordenó a Nelson Piquet chocar de forma intencional para permitir la victoria de Fernando Alonso.

Las otras ocasiones en que el ganador de la pole no se impuso fue en el 2012 con Lewis Hamilton, en 2017 con Sebastian Vettel en Ferrari, asó como en 2019 y 202, ambas con Charles Leclerc finalizando segundo con Ferrari.

En esta ocasión, la sesión del sábado estará marcada por la carrera sprint, por lo que un incidente en la competencia corta podría afectar el desempeño de la noche.

Ganadores de la pole position en el Gran Premio de Singapur

Horarios de la carrera sprint y la clasificación del GP de Singapur 2026

Carrera Sprint - Sábado 10 de octubre de 2026

México: 03:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 03:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 04:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 05:00h

Argentina: 06:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 06:00h

Clasificación - Sábado 10 de octubre de 2026

México: 07:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 10:00h

¿Cómo ver el GP de Singapur de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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El tiempo para la sprint y la clasificación del GP de Singapur 2026

El pronóstico del tiempo señala la posibilidad de ligeras lluvias durante la jornada del sábado, por lo que una de las dos sesiones podría ser en condiciones de pista húmeda.