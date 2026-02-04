Ir al contenido principal

Fórmula 1 Presentación de Mercedes para la F1 2026

Adrian Newey aclara cómo es el uso de la IA en un equipo de F1

El nuevo director del equipo Aston Martin, Adrian Newey, afirma que las herramientas de IA de las que hablan los aficionados no son en las que confían los equipos de F1.

Alex Harrington
Publicado:
Adrian Newey, Aston Martin F1 Team

Adrian Newey, que ahora lidera Aston Martin de cara a la temporada 2026 de F1 como director del equipo, se refirió al uso de la inteligencia artificial en la forma en que opera la escudería. Esto se produce después de que el equipo de Silverstone mostrara su llamativo AMR26 en los test privados de Barcelona de la semana pasada.

Con el reglamento 2026 exigiendo mucho a los equipos, con cambios en la aerodinámica, el chasis y la unidad de potencia, el desarrollo mediante aprendizaje automático y técnicas similares será utilizado por todos los equipos. Estas técnicas son especialmente importantes ahora debido a la falta de rodaje en pista antes del inicio de la temporada, y lo seguirán siendo a medida que los coches evolucionen rápidamente durante el primer año.

De hecho, el primer día de pruebas de Lance Stroll se limitó a completar apenas "un puñado" de vueltas. El dos veces campeón Fernando Alonso acumuló 61 vueltas a lo largo del viernes. Habrá más pruebas a finales de este mes en Bahréin, a partir del 11 de febrero.

Este uso de la IA no se da en forma de ChatGPT ni de otros chatbots de consumo masivo. En su lugar, adopta la forma de paquetes complejos y altamente especializados, algo que se ha utilizado durante años, mucho antes de que herramientas de este tipo llegaran al mercado de consumo.

"El aprendizaje automático existe desde hace mucho tiempo", dijo Newey en la entrevista Undercut del equipo. "Ha sido sustituido, si se quiere, como palabra de moda por la IA; ahora todo el mundo sabe qué es la IA. En realidad, la IA que la mayoría de la gente utiliza en su día a día se basa principalmente en búsquedas en internet y en el reconocimiento de patrones".

Luego continuó explicando el uso que hace el equipo: "Para lo que utilizamos el aprendizaje automático, o la IA, es para tareas mucho más específicas, y por lo tanto la forma en que usamos esa IA está increíblemente adaptada a nuestras necesidades.

Lance Stroll, Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin

Photo by: Aston Martin Racing

"Normalmente no usamos nada que esté en internet porque somos demasiado especializados para eso, pero hay casos en los que se emplea el reconocimiento de patrones para ayudar en tareas relativamente simples e incluso en la estrategia de carrera a través de simulación y teoría de juegos".

Añadió: "Hay aplicaciones más avanzadas… de las que prefiero no hablar por el momento.

"Lo que ocurre con aspectos como la potencia de cálculo, el procesamiento de datos y la inteligencia artificial es que todo avanza tan rápidamente que lo que es nuevo ahora quedará prácticamente obsoleto en 12 meses.

"Obviamente es increíblemente emocionante para nosotros, y depende de nosotros trabajar con nuestros socios para mantenernos al día, porque las oportunidades que se generan son absolutamente enormes. Es casi como si tuviéramos que reabrir constantemente nuestra mente a lo que está disponible, no a diario, pero sí al menos cada seis meses, para aprovechar al máximo a medida que las cosas evolucionan".

