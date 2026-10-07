Las cifras que demuestran cómo Gigi Dall’Igna convirtió a Ducati en una potencia de MotoGP

El Gran Premio de Japón de 2026 fue una cita especial para Gigi Dall’Igna, el gurú técnico de Ducati. Exactamente un año después de que Marc Márquez se adjudicara el título de MotoGP a los mandos de una de sus creaciones, Dall’Igna celebró su centésima victoria en Grandes Premios en Motegi.

Estos 100 triunfos se han logrado en apenas las últimas 203 carreras, remontándose a la primera victoria de Andrea Iannone en el Gran Premio de Austria de 2016. Esto significa que Ducati ha ganado prácticamente una de cada dos carreras en la última década. Son cifras asombrosas, sobre todo si se tiene en cuenta que la marca italiana solo había logrado 31 victorias en Grandes Premios antes de la llegada de Dall’Igna en 2013.

"Sin duda, estoy orgulloso del trabajo que han realizado todos los empleados de Ducati a lo largo de estos años", declaró Dall’Igna durante una entrevista especial con los medios el domingo.

"Por supuesto, estoy feliz y orgulloso. Y 100 es una cifra bonita, aunque significa que me estoy haciendo mayor. Esa es la parte negativa.

La primera victoria con Iannone en Austria fue la más importante y la que recuerdo con mayor cariño".

Winner Andrea Iannone, Ducati Team and Gigi Dall'Igna, Ducati Team General Manager Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Curiosamente, Ducati no se convirtió en una potencia de MotoGP gracias a una gran ventaja obtenida al inicio de un nuevo ciclo reglamentario. De hecho, la normativa fundamental de MotoGP relativa al motor y al chasis se ha mantenido prácticamente invariable desde 2012.

En su lugar, el equipo técnico liderado por Dall’Igna fue corrigiendo gradualmente los puntos débiles de la Desmosedici —aprovechando las concesiones reglamentarias a su favor— hasta lograr su primera victoria en 2016. Una vez que Ducati logró situarse en el grupo de cabeza, revolucionó MotoGP: fue pionera en la introducción de dispositivos de regulación de altura y de una aerodinámica cada vez más sofisticada, cambiando así la fisonomía misma del campeonato.

También ha demostrado una gran capacidad de adaptación a las modificaciones anuales del reglamento que, si bien no eran estructurales, aumentaban la complejidad de las motos de MotoGP. La llegada de los neumáticos Michelin, las centralitas (ECU) estandarizadas, las restricciones a la aerodinámica y a los dispositivos de altura, el control de presión de los neumáticos y la congelación del desarrollo de motores no han logrado frenar el avance de Ducati.

"Creo que en los últimos diez años la moto ha cambiado más que en todos los años anteriores", afirmó Dall’Igna. "Es una evolución importante que impulsamos en el mundo del motor, y estamos muy satisfechos con ello". Dall’Igna llevó a Ducati a conquistar el título de constructores por primera vez en 2020, y desde entonces la marca se ha mantenido invicta. En cuanto al campeonato de pilotos, el éxito de Márquez en 2025 supuso el cuarto título consecutivo para Ducati.

Dall’Igna fue también el artífice de la GP24, considerada por muchos como la mejor moto salida de Borgo Panigale. En 2024, Ducati ganó 19 de las 20 carreras (16 con la GP24 y las tres restantes con la GP23, el modelo del año anterior), protagonizando una de las campañas más dominantes en la historia de la categoría reina.

Sin embargo, la GP25 es la moto que ocupa un lugar más especial para Dall’Igna, ya que marcó el rumbo de Ducati hacia sus éxitos actuales.

"Sinceramente, la moto de 2015 fue la más importante, porque con ella dimos un verdadero paso adelante", afirmó. "No fue fácil; había mucha presión en aquel entonces".

Andrea Dovizioso, Ducati Team Photo by: Ducati Corse

"Así que creo que esa moto, esa máquina, ocupa un lugar especial en mi corazón, más que todas las demás. Aunque la [GP22] con la que ganamos el primer campeonato de pilotos [en 2022] también sea una moto importante para mí".

Queda por ver si Ducati cerrará la era de los 1000 cc de MotoGP en lo más alto, ante la constante presión de Aprilia; pero, independientemente de cómo se decida el campeonato, Dall’Igna ya es el artífice de una de las etapas más exitosas de cualquier fabricante en la historia de MotoGP.

Entre 1994 y 1999, Honda ganó 68 de las 87 carreras disputadas, lo que supone un porcentaje de victorias del 78,2 %. Esta cifra supera el 49,3 % de Ducati, si bien la marca italiana merece reconocimiento por haber mantenido su éxito durante un periodo más prolongado.

Quizás la mejor comparación en la actualidad sea la de Mercedes, que ganó 111 de los 163 Grandes Premios celebrados entre 2014 y 2021, a pesar de los intentos de frenar su dominio en 2017 mediante una actualización del reglamento. Sería un error restar mérito a los logros de Mercedes para hacer que las estadísticas de Ducati parezcan más impresionantes; no obstante, ambas marcas merecen reconocimiento por haber pasado de la zona media de la parrilla a convertirse en las referencias de sus respectivos campeonatos.

Ducati victorias por temporada con Dall'Igna

año carreras ganadas 2016 2 2017 6 2018 7 2019 3 2020 2 2021 7 2022 12 2023 17 2024 19 2025 17 2026 8*

Pilotos que han ganado con Ducati con Dall’Igna