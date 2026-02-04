Russell: "Quiero enfrentarme mano a mano con Verstappen por el título de la F1 2026"

George Russell está ansioso por disputar una batalla por el título de Fórmula 1 contra Max Verstappen en 2026, con el piloto de Mercedes llegando a la campaña como el favorito al campeonato mundial.

La F1 introducirá este año un nuevo conjunto de reglamentos, lo que significa que el coche es completamente nuevo y, con cambios tan radicales, el orden competitivo es actualmente desconocido.

Pero teniendo en cuenta cómo Mercedes dominó el último cambio de motores en 2014 —ganó ocho títulos de constructores consecutivos— y su impresionante forma en el shakedown de Barcelona de la semana pasada, Russell es actualmente el favorito para ir por su primer título este año.

Su competencia, sin embargo, debería ser feroz, particularmente en Red Bull con el cuatro veces campeón del mundo Verstappen, quien es considerado por muchos como el mejor piloto de la parrilla actual de la F1, incluso si Lando Norris se quedó con el título 2025 en el dominante McLaren MCL39, después de que el piloto neerlandés perdiera el campeonato por apenas dos puntos.

Por lo tanto, Russell anticipa que Verstappen estará en la pelea, a pesar de los interrogantes sobre las chances del neerlandés considerando que Red Bull debutará su unidad de potencia desarrollada internamente, que no se espera que sea tan fuerte como el motor Mercedes.

Así, cuando se le planteó a Russell la posibilidad de una batalla por el título en el lanzamiento del equipo para 2026, el ganador de cinco carreras dijo: "Sí quiero enfrentarme mano a mano con Max y, obviamente, Lando tuvo una gran temporada el año pasado.

George Russell, Mercedes AMG Petronas F1 Team W16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB21 Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Pero no, no agregó más presión. Creo que probablemente los aficionados y la gente esperan potencialmente Mercedes contra McLaren, porque hay mucha anticipación de que Mercedes tendría claramente la mejor unidad de potencia.

"Pero parece que los otros fabricantes de unidades de potencia han hecho un buen trabajo y sabemos que Red Bull siempre ha tenido un auto increíble, incluso durante los años de dominio de Mercedes. Era su motor lo que los estaba frenando, no su auto, y obviamente sabemos lo bueno que es Max.

"Así que sí, creo que él va a estar muy metido en la pelea este año y eso es genial. Obviamente deseas que sea un poco más fácil, pero nunca debería ser fácil y, si vas a ganar, quieres haber luchado por ello y haberlo ganado de manera justa en la pista".

Russell obviamente tiene mucha historia con Verstappen dado su famoso enfrentamiento al final de la temporada 2024, pero el joven de 28 años no es el único foco del británico.

Es consciente de que la F1 podría tener a varios equipos en la lucha por el campeonato, particularmente aquellos que terminaron dentro de los cuatro primeros en 2025, con Ferrari también mostrando señales prometedoras la semana pasada, donde Lewis Hamilton marcó la vuelta más rápida en el shakedown de Barcelona de la F1.

"El mejor escenario para el deporte y también para los pilotos es que tengas a varios pilotos y varios equipos distintos luchando entre sí", añadió Russell.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Ferrari

"Creo que en este momento sí parece que Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros mismos somos, digamos, los cuatro equipos que están bastante cerca unos de otros".

Russell sí mencionó otro equipo que podría meterse en la pelea, y ese es Aston Martin: ahora es un equipo oficial de Honda, bajo el liderazgo del legendario diseñador Adrian Newey, y cuenta con el dos veces campeón de F1 Fernando Alonso.

"No se puede descartar lo que has visto de Aston Martin y lo que Adrian ha hecho con ese auto", dijo el piloto de Mercedes sobre el equipo que terminó séptimo en 2025.

"Se ve bastante espectacular y Honda en los últimos años con Red Bull ha tenido un motor muy bueno debajo.

"Así que también sabemos de lo que son capaces; sería increíble ver una gran pelea. Recuerdo que fue en 2010, cuando tenías a los McLaren, a Fernando y a los Red Bull todos luchando, de eso se trata este deporte y eso es lo que esperamos que sea este año".