La estrategia de "Cadillac" permite a General Motors alzarse con dos títulos de constructores de la IMSA

General Motors logró un dominio absoluto en el Michelin Raceway Road Atlanta durante la carrera Motul Petit Le Mans celebrada el pasado sábado, alzándose con los primeros puestos tanto en la categoría GTP como en la GTD Pro del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar.

Con el pleno de Cadillac en los títulos de fabricante, equipo y piloto de la categoría GTP como protagonista, Chevrolet también se aseguró el campeonato de fabricantes de la categoría GTD Pro. Aunque Cadillac Racing no se alzó con la victoria general en la carrera del sábado, el mero hecho de tomar la salida en esta prueba de resistencia bastó para que Cadillac se asegurara su undécimo título de constructores de la IMSA —y el quinto desde 2017—.

Este logro fue posible gracias a un esfuerzo conjunto de toda la parrilla, que combinó las participaciones de Cadillac Wayne Taylor Racing (los coches n.º 10 y n.º 40) con el n.º 31 de Action Express Racing, un Cadillac V-Series.R de Whelen.

"Qué logro tan extraordinario para General Motors, Cadillac Racing y Corvette Racing", declaró el presidente de GM, Mark Reuss. "Que tanto Cadillac como Chevrolet ganen los campeonatos de constructores demuestra la solidez de nuestros programas de competición, así como el talento y la ejecución de nuestros pilotos, ingenieros y equipos técnicos. Estos campeonatos son fruto del arduo trabajo de todo el equipo de GM Motorsports, Cadillac Racing y Corvette Racing, y ponen de manifiesto la cultura ganadora que se está arraigando en sus equipos y en toda General Motors, día tras día. Estamos orgullosos de este logro y de los equipos que lo han hecho posible".

Eric Warren, vicepresidente de Competición Global de Motorsports de General Motors, atribuyó el éxito en la categoría GTP a la estrategia unificada del "Equipo Cadillac" establecida entre los socios del programa.

"Creo que, para General Motors y Cadillac, todo se reduce realmente a los magníficos socios con los que hemos contado", afirmó Warren. "Este año hemos tenido dos equipos realmente fantásticos. Trabajamos en este enfoque del “Equipo Cadillac”. La consistencia que ha demostrado el equipo Cadillac ha sido realmente increíble. El rendimiento en todos los circuitos, empezando por Indianápolis el año pasado —ya hablábamos entonces de Cadillac—, creo que hemos subido al podio en diez carreras consecutivas allí. Excepto en la última carrera de Road America... No podría estar más orgulloso del trabajo realizado. Estos coches son difíciles de pilotar, la competición es dura y hay diferentes fabricantes compitiendo. Es un gran honor para GM y Cadillac. Lo mismo ocurre con el Corvette. Menuda batalla ha sido. Probablemente un poco más reñida de lo que me gustaría ver".

Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R n.º 31: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

En la clasificación de pilotos, Jack Aitken se aseguró el primer campeonato de su carrera en la serie IMSA, con la ayuda de sus copilotos Earl Bamber y Frederick Vesti en el Cadillac Whelen n.º 31. El título de Aitken culmina una notable racha de regularidad, que incluyó ocho podios consecutivos en la categoría GTP de la IMSA y nueve en sus últimas 11 carreras, remontándose a Indianápolis el año pasado.

El título de pilotos coincidió con la conquista por parte de Action Express Racing (que compite como Cadillac Whelen) de su séptimo campeonato de equipos de la IMSA, un hito histórico que empata a la organización con los poderosos equipos Chip Ganassi Racing y Team Penske en el número de títulos de todos los tiempos.

El representante de Action Express, Chris Mitchum, reflexionó tras la carrera sobre lo que había llevado al equipo a una temporada tan implacable.

"Creo que, echando la vista atrás, suena increíble. Es bastante impresionante oírlo", dijo Mitchum sobre el campeonato. "No creo que me haga a la idea hasta mañana. Estamos centrados en intentar conseguir la victoria. Más allá de eso, en realidad todo se reduce a la ejecución, a tener las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Somos muy afortunados de haber mantenido una colaboración tan duradera con GM, que se remonta a la época de la Grand-Am y la DP (Daytona Prototype) hasta ahora".

Mitchum destacó que la estrecha colaboración entre los equipos de Cadillac fue fundamental para su éxito.

"Esas herramientas que obtenemos… Decimos que somos buenos socios, pero la realidad es que se trata realmente de un enfoque de equipo único", afirmó. "No estaríamos aquí en esta posición sin nuestros socios de Wayne Taylor y todo el esfuerzo que han dedicado. Realmente hemos crecido como un solo equipo. Creo que siempre podemos mejorar. Por desgracia, no puedo contaros todos nuestros éxitos de este año, pero sí puedo enumerar siete de nuestras oportunidades perdidas si echamos la vista atrás a esta noche. Creo que así son los pilotos. Es el mismo cliché, pero es cierto cuando lo vives. Odiamos perder más de lo que queremos ganar. Creo que eso es lo que impulsa a todos los miembros de nuestro equipo".

Añadió: "Creo que nuestros pilotos me respaldarán cuando diga que nuestro equipo de boxes ha estado fenomenal esta noche. No puedo decir que haya sido impecable. Sin duda hemos tenido nuestros momentos. A todo el mundo le pasa. Lo importante es cómo te recuperas. Creo que lo que marcó la diferencia este año es que, cuando no pudimos subir al escalón más alto, nos mostramos resilientes, nos recuperamos y sacamos el máximo partido posible de la situación. En cierto modo, aludiendo a lo que señaló Eric sobre la constancia en los podios, ese fue realmente el secreto del campeonato este año".

Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R n.º 31: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti Foto de: Art Fleischmann

Cuando se le preguntó qué significaba para Action Express Racing igualar a los equipos Penske y Chip Ganassi Racing con siete títulos, Mitchum atribuyó el mérito al equipo técnico y a la dirección de la organización, que llevan muchos años en el cargo.

"Es un honor tremendo, ¿verdad? Estamos hablando de algunos de los equipos más fuertes de este deporte, algo que creo que todo el mundo sabe a nivel mundial", señaló Mitchum. "Creo que al asociar el nombre de Action Express con una marca global y dominante como Cadillac, ya empezamos la temporada con ese orgullo como parte de nuestro programa. He tenido la suerte de formar parte de Action Express desde hace ya 13 años. Nuestro director de equipo, Gary Nelson, tiene un enfoque muy directo de las carreras. Por eso me gusta trabajar aquí.

"Mirando atrás, es genial, aunque siempre llega tarde. Creo que nuestro enfoque de competir siempre por la victoria en cada oportunidad que se nos presenta nos ha llevado a un punto en el que se nos puede comparar con los mejores. Tengo que ser totalmente sincero: es más un honor competir contra esos equipos que ser comparado con ellos. Pero saber que las cifras nos dan la razón, creo que es un testimonio de todos los hombres y mujeres que han hecho posible Action Express. Hay varias personas a las que me gustaría mencionar y destacar por el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a esto".

Mitchum mencionó a las figuras clave que han contribuido a la longevidad del equipo.

"Hemos pasado por una rotación de personal, sin duda. Al frente siempre han estado Gary Nelson y Iain Watt; nuestro jefe de equipo, Bill Keuler; y nuestro capataz de taller, Brian Hay. Todos llevan ahí más tiempo que yo. Llevamos todos juntos desde 2014. Ese vínculo nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Quizá no lo esté expresando con claridad, pero, para ser sincero, no sé si soy yo quien debería atribuirse ese mérito. Creo que todas las personas que han trabajado en Action Express a lo largo de todos estos años para que esto fuera posible nos han brindado esa oportunidad. Lo más emocionante de lo que acabas de decir es que el año que viene tendremos la oportunidad de dar el siguiente paso y estar ahí por méritos propios con ocho campeonatos. Ese será nuestro objetivo".

Corvette Racing n.º 4 de Pratt Miller Motorsports, Corvette Z06 GT3.R: Tommy Milner, Nicky Catsburg, Nico Varrone Foto de: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

En la sección GT del garaje, Chevrolet se llevó a casa su decimosexto título de constructores desde la fundación del programa oficial de Corvette Racing en 1999. Las últimas horas de la carrera resultaron caóticas para Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, ya que los accidentes en la recta final relegaron a sus dos Z06 GT3.R a los puestos octavo y duodécimo, lo que privó por muy poco a Tommy Milner y Nicky Catsburg de los campeonatos de pilotos y por equipos. Sin embargo, la escudería privada Dragonspeed tomó el relevo al terminar sexta —por delante de los dos Mustang GT3 de Ford Racing— y contribuyó a asegurar la corona de constructores en la categoría GTD Pro.

A pesar del agitado final de carrera, los directivos de GM celebraron los logros generales de la nueva plataforma GT3 a nivel mundial.

"Ha sido emocionante", afirmó Warren sobre el programa del Corvette. "El Corvette Z06 GT3.R realmente ha alcanzado su máximo potencial durante el último año tanto en la IMSA como en el WEC. Estoy muy orgulloso de ese campeonato. Además, se decidió en el último momento. Es fantástico haber conseguido otro campeonato. Ese coche es sencillamente increíble. No podría estar más orgulloso".