Williams: Alpine enfrenta un aprendizaje más pronunciado con Mercedes que nosotros

Mercedes arrancó con fuerza la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1, según lo visto la semana pasada en el shakedown de Barcelona, donde la escudería de Brackley fue la que se mostró más sólida en términos de kilometraje, con un total de 502 vueltas completadas.

Lo hecho por el equipo en la pista catalana pareció confirmar su condición de favorito para la temporada 2026, una predicción sostenida en la creencia de que Mercedes fue quien mejor desarrolló la nueva unidad de potencia ante el cambio reglamentario, que reparte casi en partes iguales la potencia entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica.

Tanto Alpine como McLaren, los otros dos equipos clientes de Mercedes presentes en Barcelona, giraron bastante menos, aunque los de Enstone completaron 349 vueltas y los de Woking dieron 291. Eso fue mucho más que lo realizado por Williams, el gran ausente del shakedown por "retrasos en el programa del FW48", según informó oficialmente el equipo.

Pero, a pesar de no haber dado aún un solo giro con su nuevo auto y la nueva unidad de potencia de Mercedes, James Vowles, jefe de Williams, considera que su escudería mantiene una ventaja por su historial con el fabricante alemán.

"Mercedes es muy fuerte en esto. Son muy buenos en estos cambios reglamentarios y en integrar todo. No puedo comentar por qué Alpine y McLaren tuvieron problemas. Lo que sí puedo decir es que en el VTT (Virtual Test Track) hicimos el kilometraje que queríamos hacer", dijo Vowles en el marco de la presentación de Williams en un encuentro virtual con medios seleccionados, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Estuvimos estresando el sistema. Así que lo que buscábamos era forzar nuestro sistema de refrigeración, asegurarnos de optimizarlo y entender también cómo podemos modificarlo de cara al futuro".

"Es una optimización pensando en el futuro, entender cómo trabajar con la nueva ECU TAG 700, que implica bastante trabajo, siendo completamente franco en ese sentido. Creo que para Alpine probablemente haya una curva de aprendizaje más pronunciada que para nosotros. Hemos estado integrados con Mercedes durante mucho tiempo".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: TWJB Photography

"Además, utilizamos su caja de cambios, lo cual es una diferencia con respecto a McLaren. Así que creo que hay una diferencia en nuestra situación que puede darnos una ventaja en ese aspecto. Pero lo que sí puedo decir es que el auto se está integrando muy bien, la integración está ahí. Pero, claramente, necesitamos demostrarlo correctamente en Bahréin, rodando de forma consistente con mucho kilometraje".

Mientras ultima los trabajos en su monoplaza para estar la semana que viene en las pruebas de Bahréin, Williams podrá aprovechar la información recogida por los coches con unidad de potencia Mercedes durante el shakedown de Barcelona para avanzar pese a no haber estado presente, motivo por el cual Vowles minimiza el impacto que esa ausencia pueda tener en la temporada.

"Somos afortunados por el hecho de que Mercedes tiene suficientes autos en pista, por lo que hay bastante información que regresa tanto sobre la caja de cambios como sobre la unidad de potencia, lo que nos permite adelantarnos cuando lleguemos a Bahréin".

"Eso significa que no creo que, con seis días de pruebas, vayamos a estar en desventaja. Ahora, una parte de eso es cuestión de fortuna, porque el motor, la unidad de potencia, es confiable, la caja de cambios es confiable y las pruebas en el VTT sacaron a la luz muchos de los demonios que estaban enterrados en el auto", concluyó el británico.