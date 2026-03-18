El Sol Naciente está cada vez más presente en el equipo Haas TGR F1. El equipo que está sorprendiendo en este inicio de la temporada 2026, hasta el punto de ocupar la cuarta posición en el Mundial de Constructores por delante de Red Bull (17 puntos contra 12), anunció este miércoles que ha firmado una asociación con TOHO CO.

Se trata de una célebre productora cinematográfica japonesa, más conocida por la realización de películas protagonizadas por Godzilla, uno de los monstruos más famosos en la historia del cine y la televisión.

La colaboración entre ambas partes no se limitará a un solo gran premio, sino a varios eventos. El primero de ellos será, obviamente, el próximo, el Gran Premio de Japón, programado del 27 al 29 de marzo en el circuito de Suzuka.

La nueva decoración para los VF-26 de Oliver Bearman y Esteban Ocon aún no ha sido revelada. Será presentada el 24 de marzo en Tokyo Midtown Hibiya.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

No es todo, porque una segunda decoración especial vinculada al tema Godzilla será utilizada del 23 al 25 de octubre de 2026 en el Gran Premio de los Estados Unidos, es decir, la cita de casa del equipo Haas, también para promocionar de la mejor manera el estreno en los cines estadounidenses de Godzilla Minus Zero, el nuevo capítulo de la saga previsto para el 6 de noviembre.

"Se trata realmente de una oportunidad extraordinaria para dar a conocer nuestra marca a un nuevo público, y es una primicia absoluta tanto para el TGR Haas F1 Team como para TOHO", declaró Ayao Komatsu, Team Principal del TGR Haas F1 Team.

"Es un honor llevar un ícono mundial como Godzilla a este deporte y dar vida a iniciativas en un año tan importante para la franquicia. Queremos que nuestras aficiones se unan y celebren con nosotros, ya que habrá muchas oportunidades de participación durante esta temporada".

"Nos sentimos honrados de anunciar esta asociación entre el TGR Haas F1 Team, una escudería que sigue superando los límites del rendimiento en el escenario global de la Fórmula 1, y Godzilla, un ícono cultural que ha seguido evolucionando durante más de 70 años desde que emergió por primera vez en Japón", declaró Keiji Ota, Senior Managing Executive Officer y Chief Godzilla Officer de TOHO CO., LTD.

"Godzilla se ha convertido en sinónimo de poder indomable y resiliencia, un espíritu que resuena profundamente con la determinación del TGR Haas F1 Team de superar constantemente las barreras".

"Gracias a esta colaboración, prepárense para ver a Godzilla desatarse en el escenario más rápido del mundo. Prometemos ofrecer una experiencia sin precedentes que entusiasmará a los fanáticos tanto de Godzilla como del TGR Haas F1 Team en todo el mundo".