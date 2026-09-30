Cinco candidatos para reemplazar a Esteban Ocon en Haas para la F1 2027

Finalmente se ha confirmado que Esteban Ocon dejará Haas al final de la campaña 2026 de Fórmula 1 tras una etapa decepcionante con la escudería estadounidense.

Se incorporó para 2025 y, teniendo en cuenta sus entonces ocho temporadas de experiencia, incluidos cuatro podios y una victoria en Hungría, Ocon fue visto como un auténtico fichaje estrella para Haas.

El francés se convirtió en su primer piloto ganador de un gran premio y, formando alineación junto al debutante Oliver Bearman, Ocon estaba en el lugar perfecto para liderar al equipo hacia la nueva normativa.

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Pero simplemente no ha funcionado. Sumar solo 45 puntos frente a los 61 de Bearman en sus 18 meses juntos, mientras era superado de forma constante por el piloto de 21 años, ha llevado a esta noticia que se esperaba desde hacía tiempo.

Sin embargo, el sustituto de Ocon aún no ha sido confirmado, así que ¿quiénes son los cinco pilotos que podrían hacer de compañero de equipo de Bearman en Haas en 2027?

Leonardo Fornaroli

Leonardo Fornaroli, McLaren, Will Joseph, Director of Race Engineering, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Leonardo Fornaroli es uno de los dos claros favoritos para el segundo asiento de Haas en 2027. El italiano de 21 años es otro graduado de Fórmula 2 que se ha visto obligado a quedarse al margen en un equipo de F1 inmediatamente después de una campaña en la que ganó el título, ejerciendo como piloto de pruebas de McLaren en 2026.

Pero Fornaroli sin duda ha brillado en la marca británica con su trabajo de desarrollo entre bambalinas, además de aparecer en sesiones de entrenamientos libres en Barcelona y Budapest; impresionó en la primera, al ser quinto y quedarse a solo medio segundo de Oscar Piastri.

"Es una oportunidad muy merecida", sonrió el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, en España. "Hemos trabajado con Leonardo durante algunos meses. Hemos apreciado enormemente su actitud como persona y como piloto.

"En realidad es un personaje muy interesante. Parece tímido, pero con diferencia es el piloto más proactivo a la hora de preguntar a los ingenieros; va por ahí con su cuaderno, toma varias notas y, en cuanto tiene una idea, la comparte".

Así que Fornaroli es definitivamente considerado alguien a seguir dentro del paddock y, si no surge para él una oportunidad en F1, sin duda habrá opciones para que McLaren lo coloque en alguno de sus proyectos de IndyCar o del World Endurance Championship.

Pero la F1 sigue siendo el objetivo, y comprensiblemente tras formar parte de un club exclusivo de pilotos que han ganado las coronas de F3 y F2 de forma consecutiva. En F3 logró el título pese a no ganar una carrera, centrándose en cambio en la regularidad —algo increíblemente difícil de conseguir en las categorías junior— antes de trasladarlo a la F2 la temporada pasada.

"Leonardo es sin duda un activo para la Fórmula 1 en el futuro", dijo Stella. Y ahí podría ser precisamente donde Haas encaje en la ecuación, especialmente porque Fornaroli completó un programa TPC de dos días para el equipo en Jerez en junio.

Pase lo que pase, McLaren tiene interés en mantener el control sobre el italiano, a diferencia del antiguo piloto junior Gabriel Bortoleto, a quien dejó libre para unirse a Audi, lo que dejaría a Fornaroli disponible para Haas mediante una cesión si el equipo quiere aceptar la oferta.

Ryo Hirakawa

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Probablemente la opción más sencilla sería que Haas ascendiera a su piloto reserva Ryo Hirakawa a un asiento a tiempo completo. El piloto de 32 años se incorporó a la operación en 2025 —tras etapas en McLaren y Alpine— gracias a sus fuertes vínculos con Toyota, actual socio y patrocinador principal de Haas, que proporciona servicios de diseño, técnicos y de fabricación.

Contra la creencia popular, Hirakawa también tiene mucha experiencia en monoplazas, con cuatro victorias y un subcampeonato durante nueve temporadas de Super Fórmula en su Japón natal. También ha realizado varios programas TPC para Haas, ganó el título de la Fórmula 3 Japonesa en 2012 e hizo tres temporadas de Fórmula Challenge Japan.

Pero casi nada de eso es a nivel internacional y no se puede negar que la escena de los deportivos es su especialidad, tras lograr el título de Super GT de 2017, una victoria en Le Mans y las coronas del WEC de 2022 y 2023, además de liderar actualmente la clasificación de 2026 con Toyota.

Así que seguiría siendo una opción poco convencional y, siendo dos años mayor que Ocon, ascender a Hirakawa podría ser visto como una elección extraña por parte de Haas. Pero aun así ha impresionado al equipo y, si dejara el WEC, se entiende que Toyota ficharía a su junior Esteban Masson —¡no el otro Esteban, Esteban Ocon!

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Yuki Tsunoda Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hirakawa no es el único piloto japonés que Haas podría estar considerando, ya que Yuki Tsunoda intenta desesperadamente encontrar un asiento para la campaña 2027 de F1. El piloto de 26 años llegó a ser considerado parte del mobiliario tras cuatro temporadas en lo que es el Team Faenza —bajo sus distintas denominaciones— donde, hay que reconocerlo, hizo un trabajo sólido, superando a compañeros de equipo como Daniel Ricciardo y Nyck de Vries.

El único problema era que el equipo hermano de Red Bull no es una casa a largo plazo para nadie, así que sus únicas opciones eran o ascender al equipo principal o buscar en otro sitio. Finalmente, Tsunoda consiguió ese ascenso al inicio de 2025 —gracias al bajo rendimiento de Liam Lawson—, pero se convirtió en otro piloto que sufrió junto a Max Verstappen, al terminar 17º en el campeonato del año pasado frente al segundo puesto del campeón del mundo.

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Así que Tsunoda fue apartado y obligado a asumir un rol de piloto reserva en Red Bull para 2026, con Isack Hadjar ocupando su asiento y rindiendo muy bien junto a Verstappen. Parecía, por tanto, que la carrera de Tsunoda en F1 estaba acabada y surgieron conversaciones sobre un traslado a IndyCar, hasta que recientemente recibió una última oportunidad para ponerse en el escaparate.

Eso llegó tras una lesión de Hadjar, por lo que Lawson ocupó su asiento en Red Bull mientras Tsunoda cubría el hueco en Racing Bulls para los grandes premios de Países Bajos, Italia y España. El piloto japonés rindió bien, sumando un punto en Monza y quedándose cerca en Zandvoort, así que pareció una versión de su antiguo yo y sin duda quedó satisfecho con sus actuaciones.

"Estoy súper contento, he disfrutado muchísimo esta clasificación", dijo Tsunoda tras lograr el 12º puesto el sábado en Zandvoort. "Echaba de menos este tipo de sensación, perseguir las últimas milésimas. Pude acostumbrarme más rápido de lo que esperaba".

Al día siguiente, el hombre con 114 salidas en grandes premios hizo un llamamiento desesperado a los equipos de F1 para que "me llamen", con sus opciones para 2027 todavía en el aire. Aunque sobre el papel Haas puede ser una opción, Tsunoda sigue afiliado al rival de Toyota, Honda, y es probable que eso sea algo que lo frene en esta ocasión.

¿Merece la pena cambiar de lealtades, con las consecuencias a largo plazo para su carrera que eso tendría, por lo que quizá sea solo una temporada en Haas? Aunque Honda lo llevó a la F1, irónicamente podría ser precisamente lo que le impida regresar a tiempo completo.

Liam Lawson

Liam Lawson Photo by: Marc Fleury

Uno podría simplemente enumerar a todos los graduados de Red Bull en este punto, pero Lawson se encuentra probablemente en una encrucijada extraña en su carrera. El piloto de 24 años debutó en F1 con el equipo 'B' de la marca en 2023, sustituyendo al lesionado Ricciardo, impresionó de inmediato, pero luego no regresó hasta las últimas ocho rondas de 2024 antes de iniciar su primera campaña completa en 2025.

El problema es que en 2025 empezó los dos primeros grandes premios en Red Bull, pero estuvo completamente fuera de ritmo, así que fue devuelto al equipo hermano, donde ha estado desde entonces. La historia dicta que, salvo circunstancias excepcionales como lo ocurrido recientemente, Red Bull nunca vuelve a ascender a uno de sus pilotos, lo que significa que las opciones de Lawson son Racing Bulls o irse a otro sitio.

Lo complicado es que, mientras la F1 está viendo ahora la mejor versión del neozelandés, que ocupa el noveno puesto en el campeonato con una cifra récord para su carrera de 59 puntos, Racing Bulls es el líder de la zona media. Sin embargo, es una escudería en la que nadie quiere quedarse, por lo que si se marchara a Haas, estaría bajando en el orden jerárquico.

Pero con Nikola Tsolov —segundo en la clasificación de F2— esperando su oportunidad, y siendo su compañero el impresionante debutante adolescente Arvid Lindblad, Red Bull tiene que tomar una decisión. Es probable que Lawson se quede para 2027 antes de analizar cuáles son sus opciones, pero podría adelantarse y decidir que sustituir a Ocon en Haas es su mejor apuesta a largo plazo.

Rafael Camara

Rafael Camara, Invicta Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

A pesar de todo lo mencionado, es difícil no ver al sustituto de Ocon en el actual líder de F2, Rafael Camara. El piloto de 21 años ha emergido recientemente como el claro favorito para ese asiento, y es fácil ver por qué, con el brasileño en lo más alto de la clasificación de F2, dando continuidad de gran manera a su campaña ganadora del título de F3.

Y, a diferencia de Fornaroli, Camara también ganó el título de F3 en su temporada de debut, mientras que el italiano lo hizo en su segundo año, tras terminar 11º la temporada anterior. Así que, en talento puro, Camara probablemente tiene ventaja, habiendo ganado títulos en todos los niveles y en 2026 parece encaminado a lograr tres seguidos tras conquistar el Fórmula Regional European Championship de 2024.

Este ha sido, sin duda, un año de consolidación para él y es en clasificación donde más ha impresionado, logrando cinco poles, la mayor cantidad para un debutante desde que Piastri alcanzó esa misma cifra en 2021. Por tanto, Camara podría superar al ahora nueve veces ganador de grandes premios con dos rondas restantes —Qatar y Abu Dhabi— en la temporada actual, en la que, si se celebran pese al conflicto en Oriente Medio, el piloto de Invicta llegará con siete puntos de ventaja sobre Tsolov.

Camara ha demostrado enormes capacidades para adaptarse de inmediato a una nueva categoría —en F3 hizo la pole en cuatro de las cinco primeras rondas— y eso es obviamente algo necesario para la F1, especialmente cuando aún no ha participado en una sesión de entrenamientos.

Lo que también le da ventaja sobre Fornaroli es que el brasileño es piloto de la academia de Ferrari —actual proveedor de motores de Haas—, igual que Bearman, y se sabe que Ferrari está interesada en que Camara ocupe un asiento junto a su otro junior. También se entiende que el joven impresionó enormemente en un reciente test TPC en Portimao.

¿Será el futuro Bearman contra Camara en una audición para sustituir algún día a Lewis Hamilton?

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