Ocon desafía su salida de Haas: la Fórmula 1 es “donde pertenezco”

Esta semana, el equipo Haas de Fórmula 1 confirmó lo que llevaba tiempo rumoreándose en el paddock: Esteban Ocon se marchará al final de la actual temporada 2026. Pero el propio piloto tiene planes de seguir en la F1.

"Mi foco está en la Fórmula 1," dijo en Malasia. "Eso está claro, ahí es donde pertenezco, ahí es donde quiero estar. Así que no voy a mirar a otro sitio.

"Pero nunca se sabe qué puede pasar en la Fórmula 1. Como saben, las cosas cambian cada dos segundos. Así que sigo trabajando para intentar encontrar una solución para el año que viene.

"Por ahora, nuestro foco es ese y hacerlo bien en pista. Creo que lo hemos hecho bastante bien en las últimas carreras y, para mí, esa es la mejor manera de demostrar que todavía merezco estar en la Fórmula 1.

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"Por supuesto, necesito el coche [para ser competitivo], que no tuvimos durante muchas, muchas carreras, incluido el año pasado. Así que si tenemos eso, debería funcionar, como ocurrió en Bakú, como ocurrió en Madrid. Ya veremos."

Ocon ha tenido dos temporadas con altibajos en Haas tras llegar procedente de Alpine, donde pasó cinco años antes de caer en desgracia con el último régimen directivo, encabezado por Flavio Briatore. Ganó el Gran Premio de Hungría de 2021 para Alpine desde la octava posición de la parrilla, aferrándose con tenacidad a la posición en pista que ganó al abrirse paso entre el caos de la primera curva provocado por Valtteri Bottas.

Su problema es que, parafraseando el famoso poema de Henry Wadsworth Había una niña pequeña, cuando Ocon está bien, está muy bien de verdad; pero cuando está mal, los resultados son muy poco óptimos. En Haas ha sufrido con un coche plagado de inconsistencias, pero su compañero de equipo Oliver Bearman generalmente ha sacado mejores resultados de la misma maquinaria y ha invertido menos energía en quejarse de ella.

Oliver Bearman, Haas, Esteban Ocon, Haas Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Como equipo independiente, Haas está entre los menos financiados de la parrilla, por lo que a menudo se ha quedado atrás a lo largo de una temporada al no poder añadir un rendimiento significativo mediante actualizaciones. El año pasado tuvo un comienzo desafortunado cuando el coche VF-25 sufrió oscilaciones aerodinámicas inesperadas a altas velocidades, y no pudo rodar con las bajas alturas traseras requeridas para maximizar el 'efecto suelo'.

Ocon también se quejó regularmente de una inestabilidad en frenada que aparecía y desaparecía de forma inesperada. Tras los entrenamientos del viernes en Abu Dhabi el año pasado, por ejemplo, dijo a Canal+ que "se sentía como un novato que nunca ha conducido un coche de F1". Pero en los días siguientes los problemas desaparecieron y Ocon clasificó octavo, y luego corrió hasta el séptimo puesto.

"En las últimas 10 carreras deberíamos haber rendido así," dijo después. "Claramente nos perdimos algo. Deja un sabor agridulce."

Las oportunidades perdidas han sido un tema recurrente durante toda la temporada 2026, ya que el VF-26 también se ha visto atormentado por inconsistencias. En varias carreras, Ocon ha aludido a que el coche se comportaba de manera diferente, con cambios medibles en la carga aerodinámica, después de operaciones rutinarias de desmontaje/reconstrucción con los mismos componentes.

En Monza se rio en el 'corralito' de prensa posterior a la clasificación cuando Motorsport.com sugirió que debería contratar a un exorcista.

Pero se entiende que el equipo empezó a sentir que Ocon no asumía suficiente responsabilidad por aquellas ocasiones en las que rendía por debajo de su potencial y del potencial del coche, aunque Bearman ha encontrado que su propio coche también era inconsistente. Ocon tiene una franqueza que puede interpretarse como poco diplomática en el mejor de los casos, combativa en el peor.

Y, sin embargo, fue precisamente por esa cualidad por la que se lo contrató.

"No, no creo que eso tenga nada que ver con eso," dijo Ocon cuando se le preguntó si en la práctica estaba siendo castigado por los problemas del coche.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Simplemente he estado haciendo mi trabajo intentando llevar los coches a donde deberían estar. Y, al final del día, ha beneficiado a todos en el equipo porque vemos el resultado del duro trabajo que hemos realizado, y de que yo señalara los problemas actuales.

"Obviamente, fui el primero en experimentar eso. Así que nos llevó unas cuantas carreras darnos cuenta de que realmente estaba ahí. Pero todos nos hemos dado cuenta desde hace ya bastante tiempo de que esto ha ocurrido. Y está claro en la mente de todos, en la oficina de ingeniería. Así que esas no son las razones."

El candidato más probable para sustituir a Ocon en Haas es Rafael Camara, quien, al igual que Bearman, es miembro del programa de jóvenes pilotos de Ferrari. También aporta algo de patrocinio, aunque se entiende que esto es un beneficio secundario más que la razón principal para incorporarlo.

Los únicos asientos de carrera potencialmente vacantes para Ocon están en Cadillac, donde tanto Sergio Pérez como Bottas tienen opciones para el año que viene que aún no se han ejercido. También existe la posibilidad de asumir un papel de piloto de pruebas en Aston Martin con vistas a ascender si Fernando Alonso finalmente cuelga el casco.

"No voy a decir que voy aquí o allá," dijo Ocon. "Sigo trabajando con el equipo, intentando hacerlo bien, y evaluaré las opciones más adelante en el año.

"Pero como os dije, ya saben, todo puede pasar en la Fórmula 1. Y quiero estar en la parrilla el año que viene, seguro."

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