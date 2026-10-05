Bearman cambia de hotel en plena noche por una visita sorpresa: "No me voy a quedar aquí"
Un invitado inesperado en la habitación: tras la visita de una araña gigante, Oliver Bearman se cambió de hotel en plena noche; incluso Lewis Hamilton se ha quedado impactado.
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Una araña del tamaño de la palma de la mano provocó tal pánico al piloto de Haas Oliver Bearman en Malasia que tuvo que cambiar de hotel a toda prisa en plena noche. El joven piloto de Ferrari contó esta historia en un evento para aficionados antes de la carrera, lo que también provocó el horror del piloto de Ferrari Lewis Hamilton.
"Me desperté a las dos de la madrugada y tenía una araña justo al lado de la cabeza", contó Bearman, mientras sus compañeros presentes en el escenario contenían el aliento de forma audible. "¡Lo juro! Enseguida escribí a mi equipo de viaje y les dije: “Chicos, me voy a otro sitio. ¡No me quedo aquí!"
A petición de su compañero de equipo Esteban Ocon, el piloto de Haas —que se quedó sin puntos para el Mundial en el Gran Premio de Baréin— dio más detalles: "Oí claramente cómo venía hacia mí", afirma Bearman. "Abrí los ojos y estaba justo ahí".
También al piloto de Ferrari Charles Leclerc, que estaba en el escenario junto a Bearman, se le cayó literalmente la mandíbula: "¡Ni loco!", soltó el monegasco. ¿Qué tamaño tenía el animal? Bearman levantó la mano y señaló su palma: "¡Era más o menos así de grande!".
Bearman no consigue volver a encontrar la araña gigante...
A partir de ahí, la pesadilla del joven no hizo más que empezar: "La aparté de un manotazo y encendí la linterna, pero ya no la encontré", cuenta. "Cuando me mudé a mi nuevo hotel, ni siquiera abrí la maleta. Tengo miedo de que esté ahí dentro".
Lewis Hamilton lleva casi dos décadas viajando por todo el mundo y ya ha estado varias veces en Malasia. Sin embargo, al parecer, el británico no sabía nada hasta ahora de las arañas gigantes de ese país. "¡Me habría quedado a dormir en el coche!", se rió el campeón del mundo con más títulos. "¡Ni siquiera sabía que hubiera arañas en Malasia!".
"¡Dios mío, eso lo cambia todo! Llevo viniendo aquí desde hace 20 años y no lo sabía", añadió Hamilton con un pequeño guiño. Dato interesante: el visitante nocturno de la habitación de Bearman era, con toda probabilidad, una araña cazadora, más conocida como araña cangrejo gigante.
Estas suelen aparecer con frecuencia en casas y hoteles de Malasia. Son inofensivas para las personas, pero utilizan su veneno con presas más pequeñas. Lo realmente inquietante: no tejen telas, sino que corren a toda velocidad por los árboles, las paredes e incluso los techos de las habitaciones.
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