Bottas sobre el choque con Checo Pérez en China: "Me faltaba una gran parte del piso"

Sergio Pérez y Valtteri Bottas estaban luchando por el 14° puesto en los primeros metros de la carrera del domingo en el Circuito Internacional de Shanghái, después de que cuatro coches quedaran fuera antes de la largada, cuando en la curva 3, el cerrado giro a la izquierda, ocurrió un incidente entre ambos pilotos de Cadillac.

El mexicano se mantuvo por el interior del auto de Bottas al entrar en la curva, pero el Aston Martin de Fernando Alonso estaba por el exterior; Pérez terminó sobre el piano, golpeó el sidepod del finlandés con su rueda delantera derecha y trompeó, dañando el monoplaza de su compañero de equipo en el proceso.

Pérez solo perdió unos segundos, y la temprana aparición del auto de seguridad le permitió recuperar terreno de todos modos. Bottas superó a Alonso en la vuelta seis, mientras que el mexicano hizo lo propio en la vuelta 15, por lo que Cadillac dejó atrás a su principal —y posiblemente único— rival hasta que el bicampeón del mundo abandonó la carrera debido a fuertes vibraciones que le estaban haciendo "perder toda sensibilidad" en manos y pies.

Los pilotos de Cadillac finalmente terminaron 13° y 15°, con Bottas superando a Esteban Ocon bajo la bandera a cuadros después de que el francés chocara con Franco Colapinto.

Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Checo Pérez asumió la total responsabilidad por lo sucedido apenas se bajó del coche, mientras que Bottas también dio su versión al terminar la carrera en el Gran Premio de China.

"Me faltaba una parte grande del piso en el lado izquierdo, así que eso no ayudó. Solo sentí el contacto, realmente no sabía que estaba ahí. Pero todo bien al final", dijo el finlandés.

"Estoy muy muy contento de terminar 13° en nuestro segundo gran premio con el equipo, ya acercándonos a la zona de puntos. Por supuesto, hubo muchos abandonos, pero es un buen resultado para nosotros".

"Lo analizaremos, veremos qué podríamos haber hecho diferente. Pero al final ambos terminamos la carrera, lo cual es bueno", continuó sobre el incidente.

Bottas se mostró satisfecho porque los dos coches llegaran a la bandera a cuadros en el segundo gran premio de Cadillac en la F1, y aseguró que es un buen punto de partida para la escudería.

"Sí, muy orgullosos. Como dije, para ser la segunda carrera, terminar con ambos coches y, sí, 13° y 15° es un resultado decente, así que es un buen punto de partida. Seguro que nos falta ritmo; podemos ver que prácticamente solo podemos luchar con Aston en este momento, pero al menos podemos competir con ellos. Pero si queremos superar a otros equipos, necesitamos más rendimiento", concluyó.