Esteban Ocon: "Soy uno de los mejores y no tengo miedo de decirlo"

El piloto de Haas en la Fórmula 1, Esteban Ocon, siempre ha expresado abiertamente su confianza en su capacidad, y ahora se siente reivindicado por su resultado en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El octavo puesto en Bakú supuso el mejor resultado de Ocon en toda la temporada, una campaña en la que el francés se ha visto a menudo frenado por la irregularidad en el rendimiento de las piezas del monoplaza de Haas —un problema que, según se sabe, le ha afectado más que a su compañero de equipo Oliver Bearman, aunque la situación ha mejorado últimamente—.

Ocon es consciente ahora de que lo más probable es que pierda su asiento en 2027 y se sintió muy frustrado por haberse visto perjudicado por una bandera amarilla en la clasificación de Bakú, de ahí su reacción de euforia tras la carrera.

"Estoy súper contento con el resultado", afirmó tras quedar relegado al séptimo puesto por Arvid Lindblad por tan solo 0,03 s. "Cuando el coche funciona, esto es lo que nos merecemos.

Teníamos un coche competitivo desde el principio del fin de semana, tomamos todas las decisiones acertadas en la parada en boxes y durante la salida del coche de seguridad. Hice el mismo adelantamiento que en Zandvoort, justo antes de la línea de meta, así que eso también estuvo muy bien. Y, de nuevo, gané dos posiciones allí, en la curva 2".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

"Así que, sí, ha sido una carrera realmente buena; estoy muy contento con el resultado. Creo que nos da buenas vibraciones positivas a todos de cara a seguir adelante en esta triple [secuencia de carreras].

"Nos enfrentamos a un circuito muy difícil, con muchas curvas de alta velocidad", dijo refiriéndose al próximo circuito de Sepang. "Y hemos demostrado que tenemos un coche bastante competitivo. Deberían ser dos carreras emocionantes para nosotros; estoy deseando que lleguen".

Cuando Motorsport.com le preguntó si esto le parecía una redención en el difícil momento que estaba atravesando, Ocon respondió: "Puedo decir que me merezco esto, pero no todo el resto de la mierda".

Añadió —y, curiosamente, eso es algo que también dijo a los periodistas casi palabra por palabra en la zona de prensa de la televisión—: "He competido con todos los que están ahí fuera, ¿sabes? Y siempre he estado a la altura.

"He ganado todos los campeonatos en los que he competido. He ganado carreras en Fórmula Renault, he ganado campeonatos de karts, he ganado la Fórmula 3 [Europea], he ganado la GP3, he competido entre los diez primeros en el DTM durante media temporada, he ganado en Fórmula 1. Puedo hacerlo, ¿sabes?

"Soy uno de los mejores que hay, y no tengo miedo de decirlo".

Aparte de su afirmación de "he ganado todos los campeonatos", que rápidamente matizó , la declaración de Ocon es en su mayor parte cierta. La única imprecisión podría ser su media temporada en el DTM allá por 2016, ya que solo terminó entre los diez primeros una vez en diez carreras, habiendo pasado el 18 % del total de sus vueltas de carrera en esas posiciones.

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