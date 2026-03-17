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Fórmula 1 GP de China

¿Haas es la mayor sorpresa de la F1 2026? "Superamos a Red Bull por mérito propio"

El jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, está impresionado con el ritmo de carrera mostrado por Oliver Bearman en China y cree que Haas fue el cuarto equipo más rápido en Shanghái en términos de ritmo puro.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Tras terminar séptimo en la apertura de la temporada de Fórmula 1 en Australia, Haas logró otro resultado sólido al inicio del campeonato en Shanghái. Oliver Bearman consiguió meterse en la Q3 el sábado, aunque finalmente tuvo que conformarse con el décimo lugar en la parrilla.

El domingo, sin embargo, había aún más potencial. Mientras dos de los cuatro equipos tradicionales de punta —McLaren y Red Bull— tuvieron problemas, Haas logró sorprender. Bearman avanzó hasta la quinta posición y se convirtió así en el mejor del resto por detrás de Mercedes y Ferrari.

"Es increíble. Siempre dije que tenemos que enfocarnos en lo básico y maximizarlo todo. En la primera parte de la temporada, la fiabilidad iba a ser un problema, así que simplemente tenemos que estar ahí", dijo Ayao Komatsu a Motorsport.com en una entrevista exclusiva tras la carrera.

"No podemos vencer a los cuatro mejores equipos o a los tres mejores equipos ahora mismo. Bueno, hoy vencimos a Red Bull por mérito propio, así que fuimos el cuarto equipo más rápido hoy, lo cual es increíble. Lo desafortunado para McLaren fue que no pudieron concretar la carrera. Nosotros estuvimos ahí para aprovecharlo, así que simplemente lo maximizamos todo. Estoy muy feliz".

Quizás la fase más reveladora de la carrera llegó cuando Max Verstappen pasó varias vueltas atrapado a unos 2,5 segundos detrás de Bearman. Eso dijo mucho sobre los problemas que enfrentó Red Bull en China —incluido el graining—, pero también sobre el sorprendentemente fuerte ritmo de carrera de Haas.

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Cuando miré la FP1, Red Bull no parecía nada especial. Pero basándome en el sprint, no estaba seguro de si teníamos el ritmo para realmente luchar con Red Bull o no. Pero el sprint es un sprint, ¿no? Es bastante corto. Sea como sea, tuvimos un ritmo decente [el domingo] y nuestros pilotos lo gestionaron muy bien".

Incluso mejor de lo esperado tras la pretemporada

En cierto modo, el rendimiento de Haas parece estar en línea con las señales prometedoras mostradas durante los test de invierno. Tras dos semanas de rodaje en Bahréin, muchos en el paddock señalaban a Haas y Alpine como los equipos al frente de la zona media, aunque Racing Bulls y Audi lograron acercarse de forma sorprendente en Melbourne.

En Shanghái, sin embargo, Haas y Alpine tuvieron ventaja sobre el resto del pelotón medio, con una diferencia de alrededor de 20 segundos respecto al también sorprendente Liam Lawson.

"Para ser honesto, esto se ve incluso mejor que en Bahréin. Después de los test en Bahréin, no pensaba que pudiéramos luchar con Red Bull en absoluto, y además Alpine parecía muy rápido", comentó Komatsu.

"De nuevo, Gasly demostró que son rápidos, pero los hemos superado por mérito propio. Es simplemente brillante cómo trabaja un equipo así. Cada ejecución la hemos hecho muy, muy bien, salvo la parada en boxes de Esteban".

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sin ese momento del francés, Komatsu cree que Haas incluso podría haber logrado un doble resultado en los puntos, aunque el equipo estadounidense puede igualmente valorar un arranque de temporada muy sólido con 17 puntos en los dos primeros fines de semana de carrera.

Tras las dos primeras citas del calendario, el equipo —aún el más pequeño de la parrilla— ocupa el cuarto lugar en el campeonato de constructores, por delante de Red Bull.

Para leer más de la entrevista exclusiva con Ayao Komatsu, dirígete a Autosport.com.

Fotos del Gran Premio de China - Domingo

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