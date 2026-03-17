Jacques Villeneuve se sincera sobre las reglas de la F1: "Lo habríamos odiado"

El campeón del mundo de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, admitió que el reglamento 2026 es divertido, pero que "lo habría odiado".

El reglamento 2026 ha generado reacciones mixtas entre aficionados y pilotos tras las dos primeras rondas de la temporada. Los cambios incluyen un reparto casi 50:50 entre motor de combustión interna y energía eléctrica, aerodinámica activa y coches más pequeños y ligeros.

"Es un tipo de carrera diferente, pero es divertido. Entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren un buen espectáculo? Estamos teniendo un buen espectáculo", dijo Villeneuve a Sky Sports Alemania después del Gran Premio de China, en el que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli consiguió su primera victoria en un gran premio de Fórmula 1 y Lewis Hamilton su primer podio con Ferrari.

Cuando se le preguntó por qué le gusta el nuevo reglamento, Villeneuve se apresuró a aclarar su postura.

"Un momento, un momento. Si le preguntas a un piloto puro, como cuando corríamos nosotros, creo que ambos [él y Ralf Schumacher] lo habríamos odiado", añadió.

"Entramos al automovilismo, y era duro, exigente, y esto es diferente. Es un conjunto de habilidades distinto. Aun así, se sigue viendo a los mejores adelante.

"Ha sido divertido porque es nuevo, así que no sabemos qué esperar. Pero si tenemos diez carreras exactamente iguales, en algún momento se volverá repetitivo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

"La diferencia cuando despliegan la energía o no es enorme. Por ahora es divertido. Veremos cómo evoluciona".

Tras dos rondas de la temporada, que incluyeron una carrera sprint en China, Mercedes lidera el campeonato de constructores con 98 puntos, por delante de Ferrari, que es segundo con 67.

McLaren ocupa el tercer lugar con solo 18 puntos tras un desastroso inicio de temporada, que incluyó el accidente de Oscar Piastri en la vuelta de reconocimiento en Australia y el hecho de que tanto Piastri como Lando Norris no pudieron largar el Gran Premio de China.

Ahora hay una espera de casi dos semanas hasta el Gran Premio de Japón.

Fotos del Gran Premio de China - Domingo