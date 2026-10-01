Las opciones de Esteban Ocon en la Fórmula 1 se agotan gradualmente, y Toyota no le ofrecerá ninguna alternativa en el WEC.

Tras el anuncio oficial de Haas esta semana de que pondrá fin a su colaboración con el piloto francés —de 30 años— al concluir la temporada 2026, han proliferado las especulaciones sobre el futuro de la carrera de Ocon.

Dado que Aston Martin ha confirmado que continuará con Fernando Alonso y Lance Stroll, Cadillac se perfila, en la práctica, como la última opción realista para Ocon en la Fórmula 1.

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Por eso también se le ha vinculado con un posible paso al Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), posiblemente con Toyota. Sin embargo, Alexander Wurz, asesor de Toyota, ha dejado claro en el canal de YouTube de Formel1.de —publicación hermana de Motorsport.com— que "no hay nada de cierto en esos rumores".

Wurz señaló que Toyota suele planificar "con bastante antelación" todo lo relativo a Le Mans y a su programa en el WEC, y que no está previsto realizar cambios en su actual alineación de seis pilotos.

"Porque cuando juntas a tres personalidades dominantes en un mismo coche, hace falta tiempo para que se acepten mutuamente, encuentren la puesta a punto y la forma de trabajar en equipo adecuadas, y lleguen a un punto en el que no compitan entre sí internamente, sino que saquen lo mejor de cada uno. Es una distinción muy importante", explicó el austriaco.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP

"Esa es una de las fortalezas de Toyota: contamos con esta estructura y cultura de equipo, y eso no se puede cambiar simplemente de la noche a la mañana.

"En primer lugar, tenemos contratos a largo plazo. Y en segundo lugar, no se puede traer a otro piloto de fuera e integrarlo sin más en la alineación. Eso correría el riesgo de alterar precisamente la cultura que hemos estado construyendo y fomentando desde 2012. Mantener esa cultura es una de mis principales responsabilidades como asesor y como alguien que trabaja estrechamente con los pilotos".

Y añadió: "Pero se mire por donde se mire, los contratos son a largo plazo y nuestra alineación para el año que viene está completa al 100%".

Actualmente, Toyota compite en el WEC con Mike Conway, Nyck de Vries y Kamui Kobayashi en un coche, y con Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa en el otro. El fabricante japonés acaba de ganar su carrera de casa en Fuji, tras un final emocionante en el que el ídolo local Hirakawa estuvo al volante durante el relevo decisivo.