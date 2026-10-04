Vasseur defiende la estrategia de Ferrari en Bahréin: "Si estás convencido, no cambias"

A veces, solo un instante separa a las estrellas en potencia del abismo. En la Fórmula 1, una elección errónea de neumáticos puede marcar, literalmente, la diferencia. Y para remontar desde el abismo hasta el podio, pueden hacer falta 55 vueltas, el coche de seguridad y banderas rojas.

El Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia, ha sido el más caótico de la temporada y Ferrari ha ofrecido lo peor y lo mejor, desde el punto de vista deportivo. El error en la elección de los neumáticos (tanto Hamilton como Leclerc salieron con un juego de blandos sobre el asfalto mojado por la lluvia torrencial) hizo que los coches de Maranello se quedaran a más de un minuto de quienes, en cambio, habían optado por los neumáticos intermedios.

Un retroceso vertiginoso que parecía haber acabado con las esperanzas de un buen resultado por parte del equipo de Maranello. Sin embargo, ante la mirada del consejero delegado Benedetto Vigna, Lewis Hamilton y Charles Leclerc protagonizaron una remontada que llevó al siete veces campeón del mundo al podio y al monegasco a la cuarta posición.

El ritmo de los dos Ferrari fue muy bueno durante gran parte de la carrera. Quizá solo la tanda de Hamilton con los neumáticos medios suscitó algunas dudas, pero más por el comportamiento del neumático que por el del coche. Por eso es normal pensar que en el box de Maranello haya cierto pesar relacionado precisamente con la elección inicial de neumáticos.

Al término de la carrera, Frédéric Vasseur habló con los micrófonos de Sky para comentar la actuación de Ferrari y explicó por qué el equipo decidió no diversificar la estrategia entre los dos monoplazas (algo que algunos reclamaron justo tras las desastrosas primeras vueltas del GP).

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"Creo que cuando estás convencido de que una opción es mejor que las demás, debes apostar por ella con ambos pilotos. McLaren, Red Bull y Mercedes también hicieron lo mismo. El 50 % de los coches de la parrilla eligió los neumáticos intermedios, los demás los de seco".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Evidentemente, después de la carrera es más fácil decir que una elección es mejor que otra. Pero cuando estás en el callejón de boxes antes del inicio de la carrera, solo dispones de la información de la parrilla. Y nada más. En la primera vuelta descubres si la elección es acertada o no. Pero en ese momento, entrar a cambiar los neumáticos ya es demasiado tarde".

Vasseur, por otra parte, dio una breve explicación de lo ocurrido en la vuelta de formación detrás del coche de seguridad, en la que Verstappen, Hamilton, Bortoleto y un Cadillac se quedaron parados por problemas de potencia en sus respectivos monoplazas.

"Todo empezó con Max. Se le apagó el motor en la vuelta de salida, luego le pasó a Lewis y también a Bortoleto. No creo que esté claro, pero parece un problema del software de la FIA. Cuando hubo bandera roja, los cambiaron y todo funcionó".

En cuanto al fin de semana, en general, Vasseur se mostró satisfecho. El rendimiento de los SF-26 ha sido excelente tanto en la vuelta rápida como en carrera, con un ritmo que ha estado a la altura de los que se han disputado la victoria. Probablemente Verstappen habría sido inalcanzable para cualquiera hoy, pero el segundo puesto, tal vez, no habría sido una quimera.

"En general, nuestra actuación ha sido sólida y convincente. Sin duda, ha sido una prueba extraña que superar con las decisiones en la parrilla, pero en general ha salido bien. La clasificación de ayer fue positiva y hoy, con la remontada desde la 20.ª y la 21.ª posición hasta la tercera y la cuarta. Y un ritmo excelente de ambos coches".

"Si pensamos además en todas las veces que hemos llamado a Charles para que cambiara los neumáticos y, aun así, hemos acabado tercero y cuarto, es un resultado magnífico. Ahora volvemos a la pista dentro de siete días e intentaremos hacerlo mejor en Singapur".