Lance Stroll no siempre es un gran espectáculo cuando enfrenta a los medios, especialmente en un mal día. Y el sábado en China fue uno de esos, como la mayoría de los días actualmente para Aston Martin en la Fórmula 1.

El canadiense solo logró superar en la clasificación a Sergio Pérez, quien tuvo un problema con su coche durante la sesión, por lo que Stroll terminó 21° en la hoja de tiempos con una diferencia de 2.8s respecto al mejor tiempo en la Q1 establecido por Charles Leclerc. Ese resultado incluso podría considerarse una mejora en comparación con hace una semana en Melbourne, donde Stroll ni siquiera pudo salir del garaje debido a un problema de motor. Sin embargo, él mismo no lo está considerando realmente así.

Cuando el canadiense se dirigió a la zona mixta de medios y enfrentó la primera pregunta después de la clasificación en China —sobre si el equipo había hecho algún progreso desde la semana pasada— su respuesta fue un simple "No".

Una pregunta adicional sobre si al menos poder completar más vueltas en Shanghái que en Melbourne lo hacía sentir algo mejor recibió la misma respuesta.

"No", dijo, sin sentir la necesidad de elaborar más.

¿Espera entonces algún progreso durante la carrera? También: "No".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El último intento de los representantes de los medios, sin embargo, obtuvo una respuesta ligeramente más elaborada.

"¿Hay algo positivo?", le preguntaron.

"En este momento, no mucho, no", respondió Stroll. Y no hubo más preguntas.

El tormentoso comienzo de temporada de Aston Martin continúa. Stroll y su compañero de equipo Fernando Alonso también quedaron eliminados después del primer segmento de la clasificación sprint, con solo los pilotos de Cadillac terminando detrás de ellos en la grilla de la sprint. La corta carrera del sábado por la mañana los vio cruzar la meta en 17° y 18°, con tres abandonos.

En una nota positiva, al menos completaron la distancia total de 19 vueltas.

El objetivo para la carrera del domingo, según Alonso, es intentar hacer lo mismo en el evento principal.

"Intentar terminar la carrera", dijo el español cuando fue consultado sobre el objetivo para la carrera principal en Shanghái por DAZN. "Sería bueno ver la bandera a cuadros por primera vez. Hoy la vimos con los dos coches, pero fue una carrera corta, así que veamos si mañana con uno de los dos podemos ver la bandera a cuadros".

Fotos del Gran Premio de China - Sábado