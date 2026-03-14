Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de China

8 palabras y 15 segundos: el veredicto de Stroll sobre los progresos de Aston Martin

La situación en Aston Martin no es muy diferente en China en comparación con la ronda inaugural del campeonato, según el canadiense.

Oleg Karpov
Oleg Karpov
Publicado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll no siempre es un gran espectáculo cuando enfrenta a los medios, especialmente en un mal día. Y el sábado en China fue uno de esos, como la mayoría de los días actualmente para Aston Martin en la Fórmula 1.

El canadiense solo logró superar en la clasificación a Sergio Pérez, quien tuvo un problema con su coche durante la sesión, por lo que Stroll terminó 21° en la hoja de tiempos con una diferencia de 2.8s respecto al mejor tiempo en la Q1 establecido por Charles Leclerc. Ese resultado incluso podría considerarse una mejora en comparación con hace una semana en Melbourne, donde Stroll ni siquiera pudo salir del garaje debido a un problema de motor. Sin embargo, él mismo no lo está considerando realmente así.

Cuando el canadiense se dirigió a la zona mixta de medios y enfrentó la primera pregunta después de la clasificación en China —sobre si el equipo había hecho algún progreso desde la semana pasada— su respuesta fue un simple "No".

Una pregunta adicional sobre si al menos poder completar más vueltas en Shanghái que en Melbourne lo hacía sentir algo mejor recibió la misma respuesta.

"No", dijo, sin sentir la necesidad de elaborar más.

¿Espera entonces algún progreso durante la carrera? También: "No".

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El último intento de los representantes de los medios, sin embargo, obtuvo una respuesta ligeramente más elaborada.

"¿Hay algo positivo?", le preguntaron.

"En este momento, no mucho, no", respondió Stroll. Y no hubo más preguntas.

Lea también:

El tormentoso comienzo de temporada de Aston Martin continúa. Stroll y su compañero de equipo Fernando Alonso también quedaron eliminados después del primer segmento de la clasificación sprint, con solo los pilotos de Cadillac terminando detrás de ellos en la grilla de la sprint. La corta carrera del sábado por la mañana los vio cruzar la meta en 17° y 18°, con tres abandonos.

En una nota positiva, al menos completaron la distancia total de 19 vueltas.

El objetivo para la carrera del domingo, según Alonso, es intentar hacer lo mismo en el evento principal.

"Intentar terminar la carrera", dijo el español cuando fue consultado sobre el objetivo para la carrera principal en Shanghái por DAZN. "Sería bueno ver la bandera a cuadros por primera vez. Hoy la vimos con los dos coches, pero fue una carrera corta, así que veamos si mañana con uno de los dos podemos ver la bandera a cuadros".

Más de la Fórmula 1:

Fotos del Gran Premio de China - Sábado

Max Verstappen, Red Bull Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lando Norris, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
George Russell, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Franco Colapinto, esqui alpino

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Franco Colapinto, esqui alpino

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
George Russell, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Accidente de Gabriel Bortoleto, del equipo Audi F1

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Accidente de Gabriel Bortoleto, del equipo Audi F1

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lando Norris, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Franco Colapinto, esqui alpino

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
George Russell, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lando Norris, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
George Russell, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Pierre Gasly, Alpine

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
George Russell, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
George Russell, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
George Russell, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lewis Hamilton, en un Ferrari junto a su madre, Carmen Lockhar

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Fórmula 1
63

Share Or Save This Story

Artículo previo Así vivimos la clasificación del GP de China de la F1 2026
Artículo siguiente McLaren carece de carga aerodinámica y eficiencia mientras aprende el motor Mercedes de F1

Top Comments

More from
Oleg Karpov

F1 GP Australia 2026: ¿Quién durmió mejor anoche? Toto Wolff

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
F1 GP Australia 2026: ¿Quién durmió mejor anoche? Toto Wolff

"Este es el sueño americano": dentro del impactante debut de Haas en la F1, 10 años después

Fórmula 1
Fórmula 1
"Este es el sueño americano": dentro del impactante debut de Haas en la F1, 10 años después

Dentro del lanzamiento de Audi en Berlín para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Dentro del lanzamiento de Audi en Berlín para la F1 2026
More from
Lance Stroll

Aston Martin llevaría las primeras modificaciones para las vibraciones en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Aston Martin llevaría las primeras modificaciones para las vibraciones en Bahréin

F1 GP Australia 2026: ¿Quién durmió peor anoche? Adrian Newey

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
F1 GP Australia 2026: ¿Quién durmió peor anoche? Adrian Newey

Verstappen, Stroll y Sainz son autorizados a largar el GP de Australia de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen, Stroll y Sainz son autorizados a largar el GP de Australia de F1
More from
Aston Martin

Fernando Alonso: "Hace 10 años parecía un loco por criticar a Honda…"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Fernando Alonso: "Hace 10 años parecía un loco por criticar a Honda…"

Mercedes: Aston Martin tomó una "decisión consciente" de asociarse con Honda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes: Aston Martin tomó una "decisión consciente" de asociarse con Honda

Aston Martin se queda sin baterías de repuesto para la unidad de potencia Honda en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Aston Martin se queda sin baterías de repuesto para la unidad de potencia Honda en Australia

Últimas noticias

Alpine elogia a Colapinto tras quedar a cinco milésimas de la Q3 en China

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Alpine elogia a Colapinto tras quedar a cinco milésimas de la Q3 en China

Un problema misterioso casi arruina la clasificación de Russell en el GP de China de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Un problema misterioso casi arruina la clasificación de Russell en el GP de China de F1

Alpine aparece como la cuarta fuerza de la F1 en el GP de China

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Alpine aparece como la cuarta fuerza de la F1 en el GP de China

McLaren carece de carga aerodinámica y eficiencia mientras aprende el motor Mercedes de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
McLaren carece de carga aerodinámica y eficiencia mientras aprende el motor Mercedes de F1